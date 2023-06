Bruce Willis, gli attimi felici dopo la malattia: il ballo in casa con l’ex moglie Demi Moore e la figlia – Il video

Momenti di gioia per Bruce Willis. In un video postato di recente sui social l’attore americano viene ripreso mentre balla felice e sereno con la sua ex moglie Demi Moore. Immagini che rassicurano i fan sullo stato di salute di Willis, affetto da demenza frontotemporale. La malattia gli è stata diagnosticata alcuni mesi fa, dopo una serie di episodi ripetuti di perdita di memoria e incapacità di restare vigile e attento. Una diagnosi annunciata da Emma Heming lo scorso febbraio, a meno di un anno dal ritiro delle scene della grande star di Hollywood. Nel video in questione appare tra le mura domestiche con una tuta da ginnastica. Ad un certo punto inizia una danza con l’ex moglie, con cui oggi è grande amico. Successivamente si unisce al balletto anche una delle loro tre figlie, Tallulah Willis, e passa anche uno dei cagnolini di famiglia allargata.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: