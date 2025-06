Bruce Willis, la figlia Tallulah posta le foto del padre. Massacrata sui social: «Vi spiego perché ve lo mostro così»

Non è la prima volta che la ragazza condivide foto del padre sui social. L'ultima occasione a marzo, per il 70esimo compleanno dell'attore

Quattro fotografie sui social che sembrano il racconto di una normale domenica in famiglia. La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore, Tallulah, lunedì 23 giugno ha postato sul proprio profilo Instagram un carosello di fotografie con il padre Bruce, affetto da una rara malattia degenerativa, la demenza frontotemporale. La didascalia recita «Sunday funday at Grams! Grateful» («Una divertente domenica dai Grams! Grata»). Erano mesi che i fan non avevano notizie dirette dell’attore, ma in molti utenti social hanno criticato la scelta della figlia di pubblicare immagini private del padre su internet. Lei si è difesa, sostenendo che la sua scelta sia stata dettata dalla voglia dei fan di conoscere lo stato di salute di Willis.

Il post su Instagram e le critiche

In una foto lei gli tiene la mano, seduta in terra e sorridente, mentre lui la guarda dalla sedia. In un’altra padre e figlia si abbracciano davanti a una tavola imbandita, con gli altri ospiti sullo sfondo, seduti a chiacchierare. Le foto che hanno sollevato tante critiche, sono scatti di una domenica in famiglia. Willis appare sereno, circondato, come sempre, dall’affetto della propria famiglia. Insieme alla figlia, anche il fidanzato, il cantante Justin Acee. Le critiche non hanno tardato. «Non dovresti esporre tuo padre al pubblico! È vulnerabile e alcune cose dovrebbero restare private», scrive un utente. «Mi sembra che dal giorno della sua diagnosi sia stato oggettificato. Ogni post attira l’attenzione sulla sua diagnosi», commenta un altro. Ma sono solo due delle tante osservazioni negative ricevute dopo la pubblicazione del post.

La risposta di Tallulah Willis e l’amore dei fan

A seguito delle numerose critiche la 31enne ha deciso di rispondere, giustificando la scelta di pubblicare l’immagine del padre come un regalo per i fan che ogni giorno si interrogano sullo stato di salute del loro idolo. «Come famiglia siamo molto discreti nel pubblicare qualcosa. – ha scritto la ragazza sotto la critica di un utente – Oggi è stata una bella giornata, piena di sorrisi e ho deciso di mostrarla al mondo perché so cosa lui rappresenta per tutti». In effetti, non è la prima volta che Tallulah posta online delle imagini del padre. L’ultima risaliva a marzo 2025, in occasione del settantesimo compleanno dell’attore. La festa era stata documentata anche dalla ex moglie Demi Moore, con cui Willis ha avuto tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah.

La malattia e il ritiro di Bruce Willis

Nel 2022, dopo una brillante carriera tra musica prima e cinema poi, Bruce Willis aveva annunciato il proprio ritiro dopo la diagnosi di afasia. Nel 2023 la diagnosi è diventata più precisa: demenza frontotemporale, una patologia neurodegenerativa progressiva. Già all’epoca, la famiglia di Willis aveva condiviso la diagnosi pubblicamente, spiegando che la malattia aveva reso impossibile per lui continuare a lavorare nel mondo del cinema.