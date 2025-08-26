Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
CULTURA & SPETTACOLOBruce WillisCinemaSanitàUSA

Bruce Willis, come sta a due anni dalla scoperta della malattia. Parla la moglie, la risata e la luce negli occhi: «Di lui abbiamo ancora brevi attimi»

26 Agosto 2025 - 22:07 Ugo Milano
embed
Bruce Willis
Bruce Willis
Dal 2023 l'eroe di Die Hard ha ricevuto la diagnosi della demenza frontotemporale, dopo quella di afasia. Il racconto della moglie Emma Heming. Quali sono i sintomi della malattia dell'attore

Sono passati tre anni da quando la figlia di Bruce Willis aveva annunciato che il padre non avrebbe più potuto proseguire la sua carriera per via di un’afasia. Da quel momento, però, le condizioni dell’attore di Die Hard e Pulp Fiction non hanno fatto altro che peggiorare e la diagnosi si è aggravata ulteriormente: demenza frontotemporale. In una recente intevsita alla Abc, la moglie Emma Heming ha rivelato: «Bruce si muove ancora. Sta molto bene di salute in generale. È solo il suo cervello che lo sta tradendo», sintomo di una patologia neurodegenerativa che lasciando intatto il carpo, danneggia irreversibilmente il comportamento e il linguaggio.

Heming: «Abbiamo ancora brevi attimi del vero Bruce»

Per l’attore 70enne il principale sintomo è stata proprio la perdita progressiva della capacità di esprimersi. Spiega la moglie: «Il linguaggio se ne va ma abbiamo imparato ad adattarci. Abbiamo un modo di comunicare con lui, che è solo… un modo diverso». Presentando lo speciale televisivo “Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey” che racconterà la storia della malattia dell’attore, Heming ha sottolineato che ci sono ancora dei brevi attimi in cui i familiari possono apprezzare la vera personalità di Willis: «Non giornate intere, ma momenti», ha spiegato. «È la sua risata contagiosa, o quello scintillio negli occhi che per un attimo ti riporta indietro. Sono frammenti brevi, ma hanno un valore immenso».

I sinotmi della demenza frontotemporale

In un’intervista al Messaggero, la psicologa specializzata in neuroscienze cognitive, Carola Lasorsa, ha spiegato che: «Le demenze sono un insieme di malattie che portano a una perdita progressiva delle capacità mentali. Rispetto alle altre demenze, che si presentano dopo i 65 anni nella demenza frontotemporale i sintomi spesso si manifestano tra i 45 e i 65 anni. E rappresenta una delle cause più frequenti di demenza insieme all’Alzheimer». I sintomi sono generalmente distinti in due categorie: quelli che riguardano la personalità e il comportamento e quelli che riguardano il linguaggio. I problemi a cui sta andando incontro l’attore riguardano principalmente il secondo caso: «I malati parlano lentamente, faticano a pronunciare correttamente una parola e mettono spesso le parole nell’ordine sbagliato in una frase e hanno difficoltà nella comprensione delle frasi ascoltate o lette». Ma non solo: «Hanno anche problemi con le abilità mentali, si distraggono facilmente, hanno difficoltà nella pianificazione e nell’organizzazione delle attività». La malattia provoca anche « problemi muscolari, rigidità e lentezza nei movimenti, perdita di controllo della vescica o dell’intestino, debolezza muscolare o difficoltà nell’inghiottire»

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Katia Ricciarelli, il veleno dopo l’addio a Pippo Baudo: «Alla sua assistente ha intestato due case. Per parlargli dovevo chiamare lei»

2.

Eleonora Sesana e la vita da assistente di Fedez: «Il segreto? Pazienza. Tanta». E su di lui: «Non è empatico ma è generoso»

3.

Vittorio Sgarbi e i graffiti del Leoncavallo vincolati, la lezione dopo lo sfratto: «Erano come la Cappella Sistina: oggi quel posto non ha più senso»

4.

Federica Pellegrini fuori da “Ballando”: «Hanno preferito un altro nome». I motivi della decisione: dai contratti pronti all’ex Magnini in pista

5.

Bianca Balti, come sta a un anno dalla scoperta del tumore: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni, ecco cosa non farò mai» – Il video

leggi anche
bruce willis
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute dell’attore: «Non riesce più a parlare e camminare»

Di Ugo Milano
tallulah figlia bruce willis
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis, la figlia Tallulah posta le foto del padre. Massacrata sui social: «Vi spiego perché ve lo mostro così»

Di Valentina Romagnoli
bruce willis
CULTURA & SPETTACOLO

La moglie e la figlia di Bruce Willis raccontano i primi sintomi della malattia: «Ci dicevamo: “Alza la voce! Die Hard ha rovinato le orecchie di papà”»

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis, gli attimi felici dopo la malattia: il ballo in casa con l’ex moglie Demi Moore e la figlia – Il video

Di Redazione
demi moore bruce willis
CULTURA & SPETTACOLO

Demenza frontotemporale, la malattia di Bruce Willis: «I malati cambiano personalità, diventano disinibiti, apatici o irritabili»

Di Alba Romano
La moglie e la figlia di Bruce Willis raccontano la malattia che lo ha colpito
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis, l’abbraccio della famiglia per il suo compleanno: la festa in casa con l’ex Demi Moore – Il video

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis compie 68 anni, gli auguri tra le lacrime della moglie Emma dopo la diagnosi di demenza: «Giorno di dolore, voi ci date forza» – Il video

Di Redazione
ESTERI

Demenza frontotemporale: le cause e i sintomi della malattia di Bruce Willis

Di Redazione
bruce willis
ESTERI

Bruce Willis riappare in pubblico dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale

Di Redazione
ESTERI

Dramma Bruce Willis, il tragico annuncio della famiglia dopo la nuova diagnosi: «Soffre di demenza»

Di Redazione
CULTURA & SPETTACOLO

«Bruce Willis sparò per sbaglio con una pistola carica»: l’incidente sul set e i timori dei colleghi prima dell’annuncio della malattia

Di Ygnazia Cigna
CULTURA & SPETTACOLO

Bruce Willis è affetto da afasia: non potrà più recitare

Di Redazione