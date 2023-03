Bruce Willis compie 68 anni, gli auguri tra le lacrime della moglie Emma dopo la diagnosi di demenza: «Giorno di dolore, voi ci date forza» – Il video

«Oggi è uno di quei giorni in cui si prova dolore e tristezza». Così la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, parla in un video Instagram, nel giorno del compleanno del marito. L’attore oggi 68enne è malato di una demenza fronte temporale: una diagnosi annunciata dalla stessa Heming lo scorso 16 febbraio, a meno di un anno dal ritiro delle scene della grande star di Hollywood. «Il lato positivo o il rovescio della medaglia è che sono così fortunata a sentire il vostro calore e il vostro amore diretti a mio marito e alla nostra famiglia», ha continuato la donna sui social rivolgendosi ai follower. «Vedo i vostri messaggi, le storie che condividete e tutto quello che posso dire è grazie. La vostra connessione mi aiuta e spero che vi aiuti in piccolo sapere che vi vedo e capisco profondamente anche il vostro percorso». Nel video postato Heming confessa di aver cominciato a piangere appena sveglia. «Molti mi dicono “come sei forte”, ma la verità è che non ho scelta», spiega. «Ho lavorato su questa bobina che sto postando per il compleanno di mio marito. Non so perché lo faccio, i video sono come un coltello nel mio cuore. Ma devo farlo per me stessa e per voi. Perché so quanto amate mio marito».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: