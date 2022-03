Bruce Willis è affetto da afasia: non potrà più recitare

Bruce Willis è affetto da afasia e non potrà più recitare. La patologia comporta la perdita della possibilità di comporre o comprendere il linguaggio. «Come risultato di questo e con molta considerazione Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui», si legge in un post sui social pubblicato da Rumer Willis, figlia dell’attore e di Demi Moore. «Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia», prosegue il messaggio rivolto ai fan di Bruce Willis. L’attore, 67 anni, ha raggiunto la notorietà interpretando John McClane nella serie cinematografica Die Hard.

