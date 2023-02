Dramma Bruce Willis, il tragico annuncio della famiglia dopo la nuova diagnosi: «Soffre di demenza»

Meno di un anno fa l’attore aveva rinunciato a recitare per le crescenti difficoltà cognitive. In un primo momento gli era stata diagnosticata solo un’afasia. Ma gli ultimi esami hanno fatto emergere un quadro peggiore

È passato meno di un anno da quando la famiglia di Bruce Willis ha annunciato il ritiro dalle scene dell’attore a causa di una diagnosi di afasia. Ora, è la coniuge, insieme all’ex moglie, Demi Moore, ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della star di Die Hard, svelando una diagnosi «più specifica». «Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia nella primavera del 2022 – si legge nel post Instagram – le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Purtroppo, le difficoltà di comunicazione sono solo uno dei sintomi della malattia che Bruce deve affrontare. Sebbene sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara», hanno fatto sapere i familiari che in una nota, pubblicata sul sito dell’associazione statunitense che si occupa di casi di demenza frontotemporale sottolineano come la «crudele malattia può colpire chiunque e ad oggi non esistono cure». E poi ancora: «Con l’avanzare delle condizioni di Bruce, speriamo che l’attenzione dei media possa essere focalizzata sul far luce su questa malattia che necessita di molta più consapevolezza e ricerca». Sotto le feste di Natale si era di recente riavvicinato all’ex moglie Demi Moore, aveva scritto il Daily Mail mentre l’attuale consorte, Emma Heming, aiutava l’attore a comunicare con il resto della famiglia: i cinque figli Rumer, Tallulah e Scout nati dal matrimonio con la Moore e Mabel e Evelyn, figlie della Heming.

