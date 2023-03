Bruce Willis, l’abbraccio della famiglia per il suo compleanno: la festa in casa con l’ex Demi Moore – Il video

«Buon Compleanno, BW! Siamo così felici di poterti celebrare oggi. Ti voglio bene e voglio bene alla nostra famiglia. Grazie a tutti per l’amore e i calorosi auguri, li sentiamo tutti». Sono le parole pubblicate su Instagram da Demi Moore, che ha diffuso il video dei festeggiamenti per il 68esimo compleanno di Bruce Willis, suo ex marito. Nel video sono presenti anche le figlie di Willis e l’attuale moglie Emma Heming Willis che cantano Happy Birthday to you con grande affetto ed entusiasmo. Willis, a cui è stata diagnosticata una demenza fronte temporale, si unisce al coro dei suoi cari per alcuni secondi. Nella breve clip si vede l’attore spegnere le candeline sulla torta per lui preparata. Dopo che le candele si sono spente, la famiglia ha iniziato a fare il tifo per Willis, urlando: «Hip-hip urrà!».

