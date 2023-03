Bruce Willis riappare in pubblico dopo la diagnosi di demenza fronto-temporale

Cuffia grigia, felpa blu e mano in tasca: Bruce Willis riappare in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della diagnosi di demenza frontotemporale. Le nuove foto e i video pubblicati dal Daily Mail, mostrano l’attore di Die Hard e Unbreakable, mentre cammina con due amici su un marciapiede di Santa Monica, in California. Dopo il ritiro dalle scene dell’attore a causa di una diagnosi di afasia, lo scorso 16 febbraio era stata la moglie Emma Heming, insieme all’ex moglie Demi Moore, ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute di Willis svelando una diagnosi più specifica. «Dal momento in cui abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera 2022, la condizione di Bruce è progredita e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale. Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara», hanno fatto sapere i familiari che in una nota, pubblicata sul sito dell’associazione statunitense che si occupa di casi di demenza frontotemporale sottolineano come la «crudele malattia può colpire chiunque e ad oggi non esistono cure».

