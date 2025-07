Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute dell’attore: «Non riesce più a parlare e camminare»

La star di Die Hard - alle prese con una forma di demenza frontotemporale - non sarebbe più in grado nemmeno di leggere e presenterebbe evidenti difficoltà motorie

Cresce la preoccupazione tra i fan di Bruce Willis, dopo che diverse testate statunitensi hanno riportato indiscrezioni su un possibile peggioramento delle condizioni di salute dell’attore, da oltre due anni alle prese con una forma di demenza frontotemporale. Secondo le fonti, la star di Die Hard non sarebbe più in grado di parlare né di leggere, e presenterebbe evidenti difficoltà motorie. La famiglia non ha confermato né smentito queste informazioni. L’ultimo aggiornamento ufficiale risale allo scorso aprile, quando i familiari avevano dichiarato che la malattia stava progredendo, ma le condizioni dell’attore restavano stabili. Nessun dettaglio è stato diffuso da allora, alimentando un clima di incertezza e apprensione. Nonostante le voci, Willis è apparso sorridente in alcune foto condivise recentemente dalla figlia Tallulah sui social media. Gli scatti mostrano momenti di tenerezza familiare: padre e figlia si abbracciano, si tengono per mano, lui appare sereno e divertito. Immagini che hanno rassicurato i fan, ma che non bastano a dissipare del tutto i dubbi sulle sue reali condizioni di salute.

La malattia: cos’è la demenza frontotemporale

La demenza frontotemporale è una patologia neurovegetativa che colpisce i lobi frontali e temporali del cervello. È la terza forma di demenza più diffusa nella popolazione, ma rappresenta la causa principale nei pazienti sotto i 65 anni. Oltre il 70% dei casi si manifesta infatti tra i 45 e i 65 anni. Questa malattia si distingue per la varietà di sintomi e la sua progressione graduale: include gravi disturbi del comportamento, deterioramento delle capacità cognitive come il pensiero logico, la risoluzione dei problemi e le relazioni sociali. In alcune forme, si osserva un declino soprattutto a livello linguistico, compromettendo sia l’espressione verbale sia la comprensione del linguaggio. Bruce Willis ha annunciato il ritiro definitivo dalle scene nel 2022, dopo la diagnosi e le prime difficoltà comunicative. Da allora, l’attore si è progressivamente allontanato dalla vita pubblica, mantenendo un profilo riservato e circondato dall’affetto della sua famiglia.