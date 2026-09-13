Nel giorno delle seconde nozze di Ilary Blasi cade l’anniversario di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La rivelazione di lei: «Cinque anni di noi»
Il calendario a volte regala incroci mediatici che hanno del clamoroso. Proprio nel giorno in cui Ilary Blasi pronuncia il fatidico “sì” con Bastian Muller nella riservatissima cornice di Ravello, in Costiera Amalfitana, Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano il loro anniversario. Lo svela Bocchi stessa, sui social: letto cosparso di petali di rosa, palloncini a cuore e composizioni floreali a formare la data dell’anniversario. E una dedica che svela anche altro: «5 anni di noi, ti amo».
Con questo scatto Bocchi sposta ufficialmente l’inizio del loro legame al 2021, confermando come la relazione fosse già sbocciata prima del clamoroso divorzio dell’anno successivo. Per molti utenti e osservatori, una tempistica social così precisa ha il sapore di un’acuta stoccata a distanza.