Sì Marra e Guè, bravi Elisa e Blanco. Achille Lauro duetta con Geolier e Camilla Magli fa un capolavoro. Le recensioni

Weekend dai featuring di lusso, sono infatti alcuna collaborazioni tra nomi eccellenti a prendersi il proscenio questa settimana tra le nuove uscite discografiche italiane. Marracash e Guè si preparano con un buon esercizio di stile rap a celebrare i dieci anni di Santeria. Geolier e Achille Lauro invece si incontrano in un territorio musicale neutro, il risultato è sufficiente ma non abbagliante, soprattutto perché Achille Lauro che canta in napoletano è una di quelle cose che non avremmo mai voluto sentire nella vita. E poi ci sono anche Lil Jolie e Dario Mangiaracina che rispolverano Gomma dei Baustelle; mica male. Un po’ come i nuovi singoli di Elisa e Blanco, entrambi di livello. Decisamente migliore il duetto tra due promesse del nuovo cantautorato indie, Prima stanza a destra e Angelica Bove, il pezzo infatti è una bomba. Piuttosto scarna la sezione dischi ma notevole quello del giovane Sera, un colpo di tacco quello di Al Castellaneta. Chicca della settimana sicuramente Menta, nuovo bellissimo pezzo di Camilla Magli. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.
- 1/20Marracash e Guè – Casini
- 2/20Geolier feat. Achille Lauro – Per noi
- 3/20Elisa - Kintsugi
- 4/20Blanco – Sottogonna
- 5/20Prima stanza a destra e Angelica Bove – Piccola magia
- 6/20Calibro 35 – Vacation and Probation
- 7/20Dj Gruff feat. Tony Esposito – Intro Nilny
- 8/20Silent Bob – Morire è niente
- 9/2022Simba – Provinciali
- 10/20Lil Jolie feat. Dario Mangiaracina – Gomma
- 11/20Danny Losito e Tormento - Respiri
- 12/20Immanuel Casto – Fidel Casto
- 13/20Night Skinny feat. Lubi, Over Lapa, Flaco G, Mineiro, 18K, Macello, Enny P e Alkhazar – Players Club ‘26
- 14/20Camilla Magli - Menta
- 15/20Soap – Cigarette
- 16/20Al Castellana – Me, My Friends and Al
- 17/20Drimer – La rana nell’acqua
- 18/20Rico Mendossa feat- Inoki – Solo andata
- 19/20Sera – Vederti ancora
- 20/20Kairoskiller - Daily Cinema