Sì Marra e Guè, bravi Elisa e Blanco. Achille Lauro duetta con Geolier e Camilla Magli fa un capolavoro. Le recensioni

Weekend dai featuring di lusso, sono infatti alcuna collaborazioni tra nomi eccellenti a prendersi il proscenio questa settimana tra le nuove uscite discografiche italiane. Marracash e Guè si preparano con un buon esercizio di stile rap a celebrare i dieci anni di Santeria. Geolier e Achille Lauro invece si incontrano in un territorio musicale neutro, il risultato è sufficiente ma non abbagliante, soprattutto perché Achille Lauro che canta in napoletano è una di quelle cose che non avremmo mai voluto sentire nella vita. E poi ci sono anche Lil Jolie e Dario Mangiaracina che rispolverano Gomma dei Baustelle; mica male. Un po’ come i nuovi singoli di Elisa e Blanco, entrambi di livello. Decisamente migliore il duetto tra due promesse del nuovo cantautorato indie, Prima stanza a destra e Angelica Bove, il pezzo infatti è una bomba. Piuttosto scarna la sezione dischi ma notevole quello del giovane Sera, un colpo di tacco quello di Al Castellaneta. Chicca della settimana sicuramente Menta, nuovo bellissimo pezzo di Camilla Magli. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.