I Me contro Te rimandano il loro matrimonio: l’annuncio ai fan su Youtube (e i motivi) – Il video

L'annuncio choc ai fan. «Vi comunicheremo una nuova data appena possibile»

I “Me contro Te”, ovvero Sofì e Luì hanno oltre 6 milioni di follower su Instagram, più di 900mila iscritti al canale YouTube e ben 3,4 milioni su TikTok. Perlopiù fans giovanissimi (o cresciuti e oramai adolescenti). E in tanti aspettavano il loro matrimonio, previsto a settembre, ma le nozze non si terranno. A comunicarlo i diretti interessati, in un lungo video su Youtube.

«Rimandiamo a primavera 2026, vi diremo la data»

“Matrimonio annullato”, si intitola la versione più corta della spiegazione, un reel su Instagram. Luì (Luigi Calagna), spiega: «Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026». Sofì (Sofia Scalia) aggiunge: «Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo». In realtà i due vorrebbero coinvolgere i fan. «L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati», spiegano i due. «Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26».

La reazione dei fan

«Ciao ragazzi, quando ho scoperto il titolo di questo video ero i viaggio di rientro dalla montagna e sono rimasta molto scioccata, ma adesso guardando questo video mi sono ricreduta dalle vostre parole vere e del vostro amore ovviamente, quando accadrà in primavera non vedo l’ora di vedere il vostro magico matrimonio vi voglio bene», scrive Alessia. E i tanti si augurano che la prossima volta si quella decisiva. «Vabbè dai di qualche mese, ovviamente non è un problema, vi capiamo senza problemi, poi se avete un progetto del genere aspetteremo assolutamente, anche altri 7 anni», scrive Anna.