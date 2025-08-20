Il figlio di Pippo Baudo ai funerali del padre, la corsa dall’Australia del «figlio segreto»: chi è Alessandro

L'uomo è stato riconosciuto solo nel 1996, dopo un lungo iter legale. È cresciuto in Australia e ha un figlio e due nipoti

Ai funerali di Pippo Baudo ci sarà anche suo figlio Alessandro, che da anni vive in Australia. «Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero» ha detto Alessandro Baudo appena arrivato in Italia all’agenzia Ansa. A Militello Alessandro Baudo c’era già stato con suo figlio Sean, nipote del conduttore tv. «Anni addietro papà mi ci ha condotto, all’epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d’origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me».

Il rammarico del figlio Alessandro sui nipoti mai conosciuti

Alessandro Baudo, 63 anni, dice di aver saputo della morte di suo padre mentre era ancora in Australia, dove vive: «Da Melbourne ero appena partito per andare a trovare mio figlio Sean e i nipotini che vivono a Brisbane. Mi rammarica il fatto che mio padre non abbia potuto conoscere i suoi due ultimi nipoti». Con Pippo Baudo, il figlio Alessandro ha ammesso che nel tempo ci sono state poche occasioni per frequentarsi: «Ci vedevamo poco ma io gli ho sempre voluto bene. Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto tante volte un video amatoriale che ci ritrae tutti insieme in Sicilia, papà abbraccia con affetto mio figlio Sean, ancora piccolo, mentre gli insegna alcune parole in italiano».

Chi è Alessandro Baudo

Nato nel 1962, Alessandro Baudo è nato dalla relazione tra Pippo Baudo e Mirella Adinofli. È stato riconosciuto solo nel 1996, dopo un lungo iter legale. Per anni non ha mai saputo di essere il figlio del conduttore tv. Ma ha sempre pensato che fosse figlio di Tullio Formosa, marito di sua madre. Anche se il riconoscimento è arrivato attraverso un processo e il test del Dna, il rapporto tra padre e figlio si è rapidamente rinsaldato. In Pippo Baudo, Alessandro ha spesso dichiarato di aver ritrovato un genitore caloroso e presente.

Appassionato musicista, in particolare del blues, da anni Alessandro Baudo vive in Australia dove ha inciso diversi dischi. Pippo Baudo con lui è diventato nonno del nipotino Sean, nato 1990. E poi bisnonno, con la nascita a sua volta dei figli di Sean.