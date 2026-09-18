Diana, il fratello Charles Spencer accusa re Carlo: «Era euforico dopo la sua morte, sembrava avesse vinto alla lotteria»

Nel libro Swan Song: Diana, My Sister, in uscita il 22 settembre, il conte racconta la telefonata con l’allora principe del Galles e lo scontro sul funerale. La rara replica di Buckingham Palace: «Il dolore di un fratello può offuscare la ragione»

«Carlo sembrava euforico quando lo sentii dopo la morte di Diana, come se avesse vinto alla lotteria». È una delle accuse contenute in Swan Song: Diana, My Sister, il libro di Charles Spencer, fratello della principessa, in uscita il 22 settembre e anticipato in questi giorni dal Daily Mail. Nel testo il conte ricostruisce i giorni successivi alla morte della sorella, il rapporto con l’allora principe Carlo e le tensioni che precedettero il funerale.

La telefonata di Carlo dopo la morte di Diana

Spencer racconta di trovarsi a Città del Capo quando ricevette la notizia della morte della sorella sotto il tunnel dell’Alma a Parigi, il 31 agosto 1997. Tra le persone che lo contattarono ci fu anche Carlo. A differenza degli altri interlocutori, sconvolti e spesso a fatica in grado di porgere le proprie condoglianze, l’allora principe del Galles gli sarebbe apparso insolitamente allegro, tanto da ricordargli «un vincitore della lotteria». Ripensandoci oggi, il conte Spencer sospetta che Carlo potesse aver pensato alla possibilità di essere finalmente libero di sposare Camilla Parker Bowles.

Lo scontro sul funerale di Diana

Le accuse riguardano anche i funerali del 6 settembre 1997. Spencer sostiene di essersi opposto alla decisione di far camminare William e Harry, allora di 15 e 12 anni, dietro al feretro della madre. Durante una discussione telefonica, Carlo gli avrebbe detto: «Stai certo che presto sarà dimenticata».

È su questa ricostruzione che Buckingham Palace è intervenuto in una rara e insolita replica pubblica. Il sovrano, ha fatto sapere il Palazzo, è consapevole che il «dolore di un fratello può offuscare la ragione» e influenzare giudizi e ricordi anche a molti anni di distanza. Una replica insolita, arrivata dopo le prime anticipazioni del libro e non seguita, almeno finora, da una nuova risposta specifica al racconto sulla telefonata dopo la morte di Diana.

Le nozze e la proposta della regina Elisabetta

Spencer riferisce quanto raccontato da una «cara amica» di Diana: alla vigilia delle nozze Carlo avrebbe detto alla futura moglie di essere felice di sposarla, ma che «non era innamorato di lei».

Il fratello della principessa chiama in causa anche la defunta Elisabetta II. Dopo la morte di Diana, racconta, la regina avrebbe proposto di restituirle post mortem il trattamento di Altezza Reale, perso dopo il divorzio da Carlo. A comunicargli l’offerta sarebbe stato Robert Fellowes, allora segretario privato della sovrana e cognato di Diana. Spencer racconta di averla rifiutata, definendola una sorta di «premio di consolazione»: per la sorella, ormai, non avrebbe più avuto alcun significato.