La rivelazione shock del fratello di Diana Spencer: «Io vittima di abusi sessuali a scuola. Vi racconto il mio inferno di quando ero bambino»

Earl Spencer, il fratello minore dell’ex principessa del Galles Diana Spencer, aveva 11 anni quando ha iniziato a subire abusi sessuali da parte di una donna del personale della scuola privata Maidwell Hall in Inghilterra, che ha frequentato negli anni Settanta. A rivelarlo è lui stesso nel suo nuovo libro di memorie, il cui estratto è stato riportato dai media inglesi. Oggi ha 59 anni e ha deciso di portare alla luce quanto subito, scrivendo di suo pugno. Nel libro descrive la sua carnefice come una «pedofila vorace» che manipolava e abusava di lui e di altri ragazzini nei loro letti del dormitorio durante la notte. Ma non solo. Nel suo scritto Earl denuncia anche i comportamenti violenti dell’allora preside della scuola, John Porch, il quale è morto nel 2022 all’età di 95 anni.

«Il preside ci picchiava e si eccitava»

Secondo il racconto del fratello di Diana Spencer, l’uomo era solito infliggere «brutali percosse» agli alunni e «traeva piacere sessuale dalla violenza». Il 59enne racconta diversi episodi di violenze subite tra le mura scolastiche. «I colpi venivano sferrati in modo rapido e deciso, con tutta la forza del suo braccio muscoloso, prima che ti respingesse con disgusto», scrive in un passaggio. Per poi sottolineare come Porch si eccitasse sessualmente in quei momenti. «Un vero e proprio inferno», così Earl definisce infatti gli anni in quella scuola privata rinomata per essere d’èlite, in cui è stato dagli 8 ai 13 anni. La scuola in questione ha replicato su quanto denunciato nel libro definendo il racconto di Spencer «sconvolgente» e spiegando che le accuse di abusi sessuali sono state riferite a un funzionario specifico della struttura.

Leggi anche: