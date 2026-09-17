Firenze, piove dentro gli Uffizi: acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio

In un’ora sono caduti oltre 45 millimetri di pioggia. L’acqua è filtrata dal lucernario della sala del Seicento e ha raggiunto il vetro esterno che protegge il dipinto. La sala riaprirà venerdì mattina

La pioggia arriva fin dentro agli Uffizi e bagna la teca che protegge il Bacco di Caravaggio. È successo nel pomeriggio di giovedì 17 settembre, durante il violento temporale che ha colpito Firenze, con oltre 45 millimetri d’acqua caduti in un’ora. L’acqua è filtrata sotto il lucernario della sala che ospita sette dipinti del Seicento, tra cui la celebre opera. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro esterno della teca protettiva del dipinto, senza però entrare in contatto con il quadro.

Le verifiche sul Bacco di Caravaggio

Dopo l’infiltrazione la sala degli Uffizi è stata chiusa per consentire i controlli. Il dipinto di Caravaggio era protetto dalla teca e non ha subito conseguenze. Anche gli altri sei quadri presenti nella sala sono rimasti intatti, secondo quanto riferito dal museo. «A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere», riferisce il museo. La sala resterà chiusa fino a venerdì mattina, quando è prevista la riapertura al pubblico.