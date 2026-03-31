Dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston: ecco le 10 opere d’arte rubate e mai ritrovate che continuano a sfidare gli investigatori

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, sono stati rubati tre dipinti. Si tratta di un quadro di Renoir, uno di Cézanne e uno di Matisse. Purtroppo non è né il primo né sarà l’ultimo furto d’arte. Spesso le opere rubate poi vengono, prima o poi, ritrovate. Altre volte, invece, svaniscono nel nulla, nascoste in collezioni private, traffici illegali o distrutte per sempre. Intorno a queste opere mai ritrovate spesso restano solo indagini incomplete, teorie e misteri. Ecco dieci tra i casi più affascinanti e irrisolti