Dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston: ecco le 10 opere d’arte rubate e mai ritrovate che continuano a sfidare gli investigatori

Nella notte tra il 22 e il 23 marzo, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, sono stati rubati tre dipinti. Si tratta di un quadro di Renoir, uno di Cézanne e uno di Matisse. Purtroppo non è né il primo né sarà l’ultimo furto d’arte. Spesso le opere rubate poi vengono, prima o poi, ritrovate. Altre volte, invece, svaniscono nel nulla, nascoste in collezioni private, traffici illegali o distrutte per sempre. Intorno a queste opere mai ritrovate spesso restano solo indagini incomplete, teorie e misteri. Ecco dieci tra i casi più affascinanti e irrisolti
- 1/10Cristo nella tempesta sul mare di Galilea di Rembrandt
- 2/10Concerto a tre di Vermeer
- 3/10Il pannello dei Giudici Giusti dei fratelli Van Eyck
- 4/10Ritratto di giovane uomo di Raffaello
- 5/10La Pastorale di Matisse
- 6/10La veduta di Auvers-sur-Oise di Cézanne
- 7/10I papaveri di Van Gogh
- 8/10Il ponte di Charing Cross di Monet
- 9/10Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi di Caravaggio
- 10/10I due balconi di Dalí