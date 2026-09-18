Vasco Rossi ha finito la pazienza, scattano le querele: il commento al post del suo avvocato sull’insulto mai detto contro il Sud Italia

«Amo il Sud, contano i fatti, non le fake news» aveva scritto qualche giorno fa Vasco Rossi sui social , dopo che per l’ennesima volta gli era stato attribuita l’espressione «Il Sud è il cesso d’Italia», frase da lui mai pronunciata. La smentita sui social però rischiava ormai non di essere più sufficiente. Perciò, come ricostruisce Lorenzo Giliberti sul Corriere della Sera, il Komandante stavolta ha deciso di rivolgersi al suo avvocato.

Tutto era partito dal post in cui annunciava il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione che riceverà dall’Università di Salerno. Sotto quel messaggio un utente ha scritto «Dopo aver detto che il Sud è il cesso d’Italia… diamogli anche onore», accompagnato dall’emoticon del vomito.

Cosa rischia chi rilancia la frase, secondo l’avvocato di Vasco

A quel commento ha risposto direttamente l’account dello studio legale bolognese dell’avvocato Vittorio Costa, storico legale del rocker di Zocca, annunciando diffida e querela nei confronti dell’utente. Nel post Vasco ha richiamato anche un verso del suo brano Gli spari sopra, «Prendere, manipolare e fare credere», per poi lanciare un avvertimento a chi continua a diffondere la citazione mai pronunciata: «Adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta».

Vasco Rossi trascorre le sue estati a Castellaneta Marina, sulla costa ionica in provincia di Taranto, dove è diventato un’abitudine incontrare i fan sulla spiaggia, ribattezzata da Rolling Stone la «muraglia pugliese». Vicino si trova la discoteca Cromie, dove ha preparato vari tour e si è esibito. Nel 2025 ha anche documentato sui social la sua visita a un cantiere ferroviario locale, definendosi “supervisore simbolico”.

L’affetto per il Sud del rocker è da tempo ricambiato. Nel 2014 la Regione lo ha nominato cittadino onorario della «Puglia creativa» e nel 2021 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castellaneta. Dal palco di Bari nel 2022 aveva ribadito il suo amore per il Sud, definendo «una balla» le vecchie voci su presunti dissapori (smentite già dal 2013) e ribadendo che al Sud si sta molto meglio.