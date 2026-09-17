La villa di Sophia Loren e Carlo Ponti sull’Appia Antica torna in vendita: quanto vale il gioiellino da 700 metri quadri

La dimora romana appartenuta all’attrice e a Carlo Ponti ha 700 metri quadrati, un parco di oltre un ettaro e una sala da pranzo ricavata in un’antica grotta romana. Nel 2018 era già stata messa sul mercato per 19 milioni

Una grotta di epoca romana trasformata in sala da pranzo, con al centro un mosaico originale che raffigura Medusa. Intorno, undicimila metri quadrati di parco. È tornata in vendita la villa sull’Appia Antica appartenuta a Carlo Ponti e Sophia Loren. A occuparsi della vendita è ora Italy Sotheby’s International Realty. Sul sito dell’agenzia il prezzo è indicato «su richiesta», ma secondo Repubblica, la trattativa si muove tra 15 e 20 milioni di euro. Non è il primo tentativo di trovare un nuovo proprietario: nel 2018 la tenuta era stata messa sul mercato per 19 milioni di euro. Allora se ne occupava Lionard Luxury Real Estate, poi la proprietà era passata a Forbes Properties.

La villa da 700 metri quadri sull’Appia Antica

La residenza misura circa 700 metri quadri e si sviluppa su due livelli. È stata progettata dall’architetto Andrea Busiri Vici e comprende tre saloni con camino, una cucina, cinque camere da letto, sette bagni, una biblioteca e un giardino d’inverno. Portici, terrazze e cortili interni collegano gli ambienti con il parco che circonda la casa.

L’elemento più particolare si trova al piano principale: la sala da pranzo è stata ricavata dentro un’antica grotta romana e conserva un mosaico con la testa di Medusa. La proprietà sorge sopra una vecchia cava di basalto, oggi parte del giardino. Alle spalle della villa si trovano le antiche scuderie, trasformate in uno spazio di circa 467 metri quadrati utilizzabile per ricevimenti ed eventi.

Da Fellini a Kirk Douglas, gli ospiti della villa

Negli anni in cui appartenne a Ponti la villa divenne anche un punto d’incontro per il mondo del cinema. Da qui passarono Federico Fellini, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Anthony Quinn, Kirk Douglas e Silvana Mangano. Anche Alberto Sordi scelse la tenuta per girare la scena iniziale del film Un tassinaro a New York.