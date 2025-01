I figli di Berlusconi non vendono più Villa Grande, la mossa sull’ultima casa romana del Cav: quanto era stata valutata

La villa sull'Appia Antica era stata a lungo abitata dal registra Franco Zeffirelli. L'accordo di comodato d'uso gratuito fino alla sua morte con l'amico Silvio Berlusconi

Non sarà più venduta Villa Grande a Roma, ultima residenza romana di Silvio Berlusconi, che l’aveva acquistata dal registra Franco Zeffirelli. La famiglia Berlusconi ha deciso di tenere la villa per farne una sede di rappresentanza del gruppo Fininvest a Roma. La vila sull’Appia Antica era stata comprata da Silvio Berlusconi per circa 4 milioni di euro nel 2001. Una sorta di nuda proprietà, visto che il Cav aveva concesso al registra Zeffirelli il comodato d’uso gratuito fino alla sua morte nel 2019.

Quanto può valere Villa Grande

Come anticipato dal Sole 24 ore, fonti vicine al gruppo di Cologno Monzese hanno confermato che la villa non è più in vendita, dopo settimane di voci che si rincorrevano sul futuro possibile di Villa Grande. I rumors delle scorse settimane avevano comunque un fondo di verità. Il gruppo aveva infatti valutato l’ipotesi di una cessione con l’intermediazione di Sotheby’s. La casa d’aste aveva ipotizzato un prezzo di partenza di 17 milioni di euro. La vendita avrebbe portato una plusvalenza notevole, nonostante la ristrutturazione nel 2020.