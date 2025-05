Sophia Loren e Al Bano, l’incontro a casa della diva e l’ira del cantante: «Le foto erano private, mi sento disgustato»

A protestare è lo stesso Al Bano, commentando il post su Instagram del collezionista di auto Daniel Iseli. I tre si erano visti «per ricordare i bei tempi»

Si erano visti lo scorso 20 settembre a Roma per il 90esimo compleanno di Sophia Loren. Nei giorni scorsi si sono visti di nuovo, un incontro tra la diva italiana e il cantante Al Bano nella casa di Ginevra dell’attrice. Una visita (teoricamente) a sorpresa ma resa pubblica – con tanto di foto (poi cancellate) – dal collezionista di auto Daniel Iseli, presente all’incontro: «Disapprovo la diffusione degli scatti e mi dissocio. È stato un tradimento nei suoi confronti e anche nei miei», ha commentato ad Ansa il cantante. «Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Per me è un tradimento, mi sento disgustato».

L’amicizia tra i due e il regalo speciale

L’incontro, ha poi spiegato Al Bano, non è un evento unico: «Ci vediamo spesso, 2-3 volte all’anno. Con Sophia c’è una grande amicizia da tempo». E sono le foto stesse, pubblicate da Iseli sul suo profilo Instagram, a parlare da sole: sorrisi, scherzi, abbracci, qualche tazza di caffè, chiacchiere e le immancabili statuette degli Oscar. Poi, ha scritto il collezionista d’arte, durante le due ore di visita anche un regalo prezioso: «Ha firmato le foto del suo precedente incontro con Daniel e Al Bano, un momento da pelle d’oca che rimane». Una giornata speciale, ma per Al Bano con un retrogusto amarognolo.