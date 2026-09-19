«Mi chiama monopalla», Maurizio Battista denunciato dall’ex manager già accusato di truffa. La guerra del comico e i quasi 2 milioni “spariti” – Il video

È scontro totale in tribunale tra Fabio Censi che rischia il processo, dopo che l'attore lo ha denunciato perché sospettato di avergli sottratto i suoi guadagni. Com'è iniziata e cosa si sono detti

Fabio Censi, ex manager di Maurizio Battista, ha denunciato il comico romano per stalking, dopo messaggi e video in cui lamenta di essere continuamente deriso. In particolare nelle invettive del comico ci sarebbe un soprannome: «Continua a chiamarmi “monopalla”», sostiene Censi. Nella denuncia citata da Repubblica i comportamenti del comico sono descritti come una «opera diffamatoria e minatoria» ripetuta nel tempo. Lo stesso Censi, precisa Repubblica, rischia di finire a processo per una presunta truffa da quasi due milioni di euro ai danni di Battista.

Cosa c’è scritto nella denuncia e perché si parla di stalking

Il documento fa riferimento ai video del 14 e 15 settembre 2026, in cui Battista «continua ad infangare ed insultare l’onorabilità del sottoscritto continuando a definirlo “monopalla” in senso dispregiativo». Per Censi si tratta di «circostanze assolutamente destituite di fondamento», e da qui deriva la «volontà (del comico, ndr) di continuare nella sua opera diffamatoria e minatoria». Il fatto che nei filmati il suo nome non compaia non cambia il quadro: «Essendo oramai noto che il monopalla a cui si riferisce è il sottoscritto». L’esposto è stato depositato pochi giorni fa dall’avvocato Pietro Nicotera. Alla diffamazione si aggiunge l’ipotesi di stalking, perché i video sarebbero 121.

L’accusa di truffa: cosa contesta la Procura di Roma a Censi

Per capire il contesto bisogna fare un passo indietro. Un paio di mesi fa la Procura di Roma ha chiuso le indagini sui soldi che, secondo l’accusa, sarebbero spariti dagli incassi degli spettacoli di Battista al Teatro Olimpico di Roma: 1 milione e 915 mila euro. Il pm Luca Guerzoni ritiene che Censi, 52 anni, tra firme apocrife e operazioni bancarie falsificate presentate al comico come regolari, abbia approfittato della sua fiducia per dirottare somme importanti nella propria società, la LML Group. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, ma Repubblica ricorda che non è dato sapere se il processo ci sarà e, in caso, con quale esito. Per ora si parla di accuse e di una richiesta dei pm.

I video di Battista: «Sciacallo» e l’accusa sulla truffa

Il comico aveva risposto agli ammanchi a modo suo, con i social lo scorso aprile, quando aveva già raccontato di una denuncia per stalking e diffamazione, con annessa richiesta di interdizione cautelare, nata da alcuni video pubblicati da Battista sui suoi profili. In quei filmati il comico, senza mai citare Censi, parlava di «uno sciacallo» e lo accusava di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro, cifra che in realtà sfiorerebbe i due milioni. Il manager, dal canto suo, parlava di diffamazione e lo aveva già controdenunciato.

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La replica di Battista e cosa succede adesso

Battista rivendicava di aver fatto il primo passo: «L’ho denunciato prima io». Sulla denuncia di Censi ha detto: «Se si è offeso, mi dispiace, ma ha fatto benissimo a fare quella denuncia per stalking. Però deve sapere che la sua denuncia arriva tre settimane dopo la mia, e la mia non è per stalking e diffamazione». Sulla diffamazione ha aggiunto: «Diffamazione significa accusare qualcuno di una cosa che non ha fatto, ma lui quelle cose le ha fatte, e ho tutte le carte che parlano». E ancora: «Se devo pagare, pago. Se devo incassare, incasso. Però poi lei dovrà rispondere alla mia denuncia, e la mia non è stalking né diffamazione. La mia è la verità, tutta documentata con perizie tecniche». Ora, scrive Repubblica, scatteranno gli accertamenti per capire se chiamare Censi «monopalla» configuri diffamazione e se la condotta denunciata possa integrare il reato di stalking. Modalità ed esiti, per il momento, non sono noti.