Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l’ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaiano

Il comico romano non cita mai esplicitamente il suo ex manager nei video pubblicati sui social. Ma le parole e i toni usati avrebbero messo in allarme Fabio Censi, che ora chiede al tribunale una misura interdittiva contro Battista. Che intanto ha chiamato anche i suoi avvocati

Il comico Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. I legali di Censi chiedono anche una misura interdittiva a carico dell’artista romano, dopo una serie di filmati pubblicati sui profili social da Battista in cui – senza mai nominare l’ex impresario, ma facendo riferimento a uno «sciacallo» – accusa Censi di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro. Anche il comico – scrive l’Ansa – avrebbe presentato una denuncia contro il suo ex manager.

Cosa c’è nella denuncia contro il comico Battista

Nella denuncia, redatta dall’avvocato Pietro Nicotera, viene ricostruita la vicenda iniziata nel gennaio scorso. «Battista ha deciso di interrompere improvvisamente il nostro rapporto che era iniziato nel 2018. Dopo avere preso questa decisione – afferma nell’atto finito all’attenzione dei pm di Roma – ha cominciato a pubblicare sui social video con frequenza quotidiana facendo riferimento ad uno “sciacallo che era inseguito da un cacciatore con il fucile carico” usando termini e modi alquanto pesanti e minacciosi senza però indicare a chi si riferisse al punto che destava la curiosità di migliaia di persone che lo seguono sui social».

«Il comportamento di Battista ha provocato un grave stato di ansia»

L’ex manager sostiene, inoltre, che lo stesso Battista avrebbe presentato una denuncia contro di lui. «Una iniziativa rivendicata in una mail inviata dal comico ai consiglieri comunale di Canterano, in provincia di Roma, dove sono assessore e vicesindaco», aggiunge l’ex manager. Per il legale di Censi il comportamento dell’artista ha «provocato nel mio assistito un perdurante e grave stato di ansia e di paura e generato un fondato timore per la propria incolumità. Alla luce di ciò – proseguono gli avvocati – nella denuncia chiediamo alla Procura di applicare nei confronti di Battista una misura cautelare idonea ad impedirgli la reiterazione delle azioni illecite fino ad oggi commesse».

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI | Maurizio Battista nel corso della trasmissione Rai “I migliori anni” presso gli studi Rai a Roma, 6 aprile 2024