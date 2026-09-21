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Miss Italia 2026, vince Sarah Rizea: chi è la 18enne atleta delle Fiamme Oro

21 Settembre 2026 - 23:27 Alba Romano
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L'incoronazione al Castello di Santa Severa. La nuova reginetta partecipava con la fascia di Miss Liguria: vanta un palmarès di circa 100 medaglie conquistate nel nuoto artistico
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È Sarah Rizea, 18 anni, Miss Liguria, la nuova Miss Italia 2026. Di origini rumene e atleta delle Fiamme Oro, Rizea vanta un palmarès di circa 100 medaglie conquistate nel nuoto artistico. È stata incoronata questa sera, lunedì 21 settembre, al Castello di Santa Severa, alle porte di Roma, al termine della finale trasmessa in diretta su RaiPlay e su San Marino Tv. Sul podio, alle spalle della vincitrice, si sono piazzate Michela Meli, Miss Lazio, seconda classificata, e Sara Genova, Miss Calabria, che ha conquistato il terzo posto.

L’ottantesima edizione condotta da Giulia Salemi

La vittoria arriva nell’anno dell’ottantesima edizione del concorso nella sua denominazione Miss Italia. La manifestazione nacque infatti nel 1939 con il nome di 5000 lire per un sorriso, mantenuto fino al 1941. A condurre la serata è stata Giulia Salemi. Quest’anno il percorso delle concorrenti si è svolto all’interno di una vera e propria Academy. Per cinque giorni, le ragazze sono state impegnate in cinque prove e affiancate da altrettanti coach: Francesca Ambrosetti per il portamento, Fioretta Mari per la recitazione, Anna Vagli per la personalità, Giulia Ghiretti per lo sport e Gianmarco Chieregato per la fotografia.

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