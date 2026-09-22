Sfera Ebbasta col figlio davanti al vero Cenacolo di Leonardo da Vinci: «Che svilimento». Perché scoppia la polemica contro il rapper – Il video

Appena uscito il nuovo brano «Lontano», l'artista più ascoltato d'Italia è finito sotto accusa, dopo essere riuscito a girare alcune scene del video realmente davanti all'Ultima cena di Leonardo da Vinci. Un''impresa negata anche alla produzione del Diavolo veste Prada 2: quanto avevano pagato per il film solo per l'uso delle immagini

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è riuscito dove nemmeno una produzione milionaria come Il Diavolo veste Prada 2 era arrivata. Al trapper di Cinisello Balsamo è stato permesso di girare davvero all’interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie, la sala che custodisce il Cenacolo di Leonardo da Vinci. E le polemiche sono appena iniziate. Il trapper è il primo artista in assoluto ad aver ottenuto il permesso di riprendere lì il video del suo nuovo singolo «Lontano», uscito oggi 22 settembre. Le riprese, effettuate la settimana scorsa, sono state gestite con particolari accortezze per luci e audio, vista la fragilità dell’opera vinciana. Resta invece un mistero la cifra sborsata dalla produzione per ottenere l’autorizzazione.

Il video di Sfera Ebbasta con suo figlio

Nelle immagini al Cenacolo Sfera è da solo insieme al figlio Gabriele. Il resto del video è girato in alcuni altri luoghi simbolo di Milano da San Siro a piazza Duomo, con contorno di Ferrari d’epoca, cavallino rampante (sotto forma di collier di diamanti) e anche un cavallo in carne ed ossa. D’altronde il brano «Lontano» è il primo dell’album Purosangue in uscita l’11 dicembre.

Cgil contro il video: «Svilimento, non valorizzazione»

La concessione fatta al trapper ha scatenato la prima reazione amareggiata della Cgil di Milano, che già in passato aveva protestato per alcuni eventi organzzati alla biblioteca Braidese del complesso di Brera. In quell’occasione a fare scandalo nel 2024 era stata Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, che aveva ospitato una sorta di cena con diversi amici e personaggi famosi, tra cui Chiara Ferragni. Per non parlare della lezione di fitness nella sala Teresiana «della biblioteca Braidese dove gli studenti non possono nemmeno portare l’acqua», ha denunciato la Cgil.

Nel caso del trapper milanese non si è certo trattato di una festa con tanto di musica davanti all’affresco vinciano. Ma la polemica non è mancata, con il sindacato che denuncia quanto queste concessioni siano solo errori: «Non è valorizzazione dei beni ma svilimento».

Il precedente del Diavolo veste Prada 2: quanto era stato pagato

Fino a oggi il set più noto legato al Cenacolo restava quello del Diavolo veste Prada 2. Nel film gli esterni di Santa Maria delle Grazie sono autentici, ma l’interno del refettorio è stato ricostruito a grandezza naturale in un capannone di Turro, per la scena della cena riservata agli inserzionisti top di Runway, la rivista diretta da Miranda Priestly, il personaggio interpretato da Meryl Streep. Per l’utilizzo dell’immagine dell’opera, la produzione ha versato a Brera 80 mila euro, una cifra calcolata in proporzione ai secondi in cui il dipinto compare effettivamente sullo schermo.

Lontano, cosa racconta il testo del brano

Il pezzo mette a nudo il prezzo della notorietà: la stessa strada che ha portato Sfera al successo lo ha anche allontanato dagli affetti più stretti. Al centro dei versi ci sono due figure paterne, quella di Gabriele, il padre scomparso nel 2006, e quella del figlio Gabriel, nato nel 2022 dalla relazione con la modella argentina Angelina Lacour, conclusa nel 2025 dopo sei anni insieme. Il nome scelto per il bambino è un omaggio al nonno, e nel testo il rapper accosta quella perdita al rischio di allontanarsi a sua volta dal figlio, ripensando a un contesto di crescita che ormai sente lontano.