«Darwin? Una caz* mostruosa», le sparate al Gf Vip di Annicchiarico scatenano i social. Sbarco sulla Luna e Terra piatta: «Siete sicuri?» – Il video

Il figlio di Walter Chiari si spinge con una discreta convinzione a negare la teoria dell'evoluzione. Per non parlare poi delle sue teorie che ammiccano al terrapiattismo e ai negazionisti dello sbarco sulla Luna. Lo stupore degli altri concorrenti nella casa del reality e lo sfottò sui social

Prima il lavoro del povero Charles Darwin, poi la Terra piatta e lo sbarco sulla Luna. Sono bastati pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip perché Simone Annicchiarico mettesse in dubbio qualche pilastro della storia della scienza diventando uno dei concorrenti più discussi sui social. A far parlare sono soprattutto alcune sue teorie sull’evoluzione e sull’allunaggio del 1969, tra utenti increduli, critiche e chi invece sembra apprezzare le uscite imprevedibili del conduttore.

«Per me Darwin è una cazzata mostruosa»

La discussione sull’evoluzione è nata durante una conversazione con Marina La Rosa. Annicchiarico ha inizialmente ammesso la possibilità di sbagliarsi: «Sono un asino». Subito dopo, però, ha espresso senza troppi giri di parole la sua posizione: «Per me Darwin è una cazzata mostruosa». Il concorrente ha spiegato di non credere che gli esseri umani derivino dalle scimmie, sostenendo che «le scimmie sono scimmie e noi siamo uomini».

«Non ci siamo mai stati sulla Luna»

Il discorso si è poi spostato dalla biologia allo spazio. Durante una conversazione con Moreno Morello, Annicchiarico ha messo in dubbio anche lo sbarco dell’uomo sulla Luna: «Non ci siamo mai stati sulla Luna», ha sostenuto, facendo riferimento alla tecnologia disponibile nel 1969.

«Ma siamo sicuri che sia tonda?»: i dubbi sulla Terra che fanno discutere

Dopo Darwin, Annicchiarico sposta i suoi dubbi sulla forma della Terra. In un video diventato virale sui social, il concorrente ragiona su ciò che vediamo e su come percepiamo il pianeta, lasciando intendere di non dare per scontate alcune delle spiegazioni comunemente accettate. Quanto basta perché online partano battute e paragoni con il terrapiattismo.

Le reazioni sui social: tra incredulità e meme

Le conversazioni nella Casa sono state rapidamente ritagliate e condivise sui social. Su X c’è chi ha ironizzato sul fatto che ai concorrenti sia bastato un giorno per modificare la storia dei pianeti e chi ha definito Annicchiarico una «mina vagante» del programma. Altri utenti hanno scherzato sulla possibilità che prima o poi una delle sue dichiarazioni possa creargli problemi nel reality. Una parte del pubblico sembra essersi appassionata proprio all’imprevedibilità del concorrente. «Personaggio non inventabile», ha scritto un altro utente.