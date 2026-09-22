Il fentanyl ha stroncato la vita della star di Heroes Hayden Panettiere

Il decesso per overdose, la relazione dei medici legali. Non c'è più alcun dubbio: morte accidentale

Hayden Panettiere, star nei panni di Claire Bennet nella serie televisiva Heroes, è morta per un’overdose di fentanyl. A confermarlo, secondo il Guardian, è l’ufficio del medico legale della contea di Greenville. Nello specifico: «La causa del decesso è stata attribuita agli effetti tossici di fentanyl, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamolo e quetiapina». Sul corpo non erano presenti segni di violenza quindi il decesso è da attribuito come «morte accidentale».

Il dipartimento di polizia di Greenville ha confermato separatamente che non si sospetta alcun omicidio. «La chiamata al 911 è stata effettuata da una conoscente della signora Panettiere», ha dichiarato il dipartimento di polizia. Panettiere si trovava nel suo appartamento in Carolina del Sud con il fidanzato Brian Hickerson e il fratello di lui, Zach Hickerson, quando è morta il 16 agosto. Un rapporto della polizia dell’epoca affermava che un agente di polizia di Greenville aveva osservato i paramedici praticare la rianimazione cardiopolmonare sulla donna ormai priva di sensi. «Ho notato che Zach era molto emozionato mentre i soccorritori prestavano assistenza ad Hayden. Brian non si è emozionato finché i soccorritori non ne hanno constatato il decesso ufficiale», ha dichiarato l’agente.

Una star precoce: i Golden Globe con Nashville, la coronazione con Heroes

Panettiere, nota per i suoi ruoli in serie televisive come Heroes e Nashville, ha iniziato a recitare a soli 11 mesi. Ha ottenuto due nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione della cantante country Juliette Barnes in Nashville. Ha poi recitato in Scream 4 nel 2011 e Scream VI nel 2023. Nel 2014 ha avuto una figlia, Kaya, con l’ex fidanzato, il pugile ucraino Wladimir Klitschko. Nel 2018, ha affidato a Klitschko la piena custodia della bambina, per concentrarsi sul suo percorso di guarigione da depressione, ansia e abuso di sostanze.

Il rapporto con la figlia (affidata al padre): «Vorrei sempre stringerla tra le mie braccia, ma la vita in questo momento non va così»

Parlando con la rivista People nel 2022, l’attrice dichiarava: «Non è stato facile e ci sono stati molti alti e bassi… Ma non mi pento nemmeno delle cose più brutte che mi sono successe. Mi sento incredibilmente realizzata. E sento di avere una seconda possibilità». In un’intervista con il conduttore del podcast Jay Shetty a maggio, Pannettiere ha parlato del suo rapporto con la figlia, dichiarando: «La vorrò sempre qui con me. Mi manca sempre… Vorrei sempre stringerla tra le mie braccia, ma la vita in questo momento non va così… Ho fiducia che tornerà da me e che avremo un rapporto, un legame e un’amicizia incredibili, di quelli che molti genitori non riescono ad avere con i propri figli». Nello stesso mese pubblicò un’autobiografia intitolata This Is Me: A Reckoning, in cui ha descritto nel dettaglio la depressione post-partum, la dipendenza e il percorso di guarigione. Ma evidentemente tutto questo non è bastato.