Nicola Maccanico è il nuovo Amministratore Delegato di Colorado Film: il Gruppo Rainbow punta alla crescita globale

L'ingresso del manager segna l'inizio di una nuova fase strategica per la casa di produzione

Il Gruppo Rainbow rafforza la propria leadership nel settore dell’audiovisivo annunciando la nomina di Nicola Maccanico nel ruolo di Amministratore Delegato di Colorado Film. L’ingresso del manager segna l’inizio di una nuova fase strategica per la casa di produzione, mirata a consolidare la presenza sul mercato italiano e ad ampliarne la competitività a livello internazionale.

Maccanico subentra a Thomas J. Ciampa, a cui il Presidente del Gruppo Rainbow, Iginio Straffi, ha rivolto i suoi ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni.

Il profilo: un curriculum di primo piano nell’entertainment

Nicola Maccanico porta in Colorado Film un’esperienza ventennale nei settori chiave della distribuzione, della produzione e della gestione aziendale dell’industria cinematografica. Dopo i primi passi in Sky come European Affairs Manager, entrò in Warner Bros. nel 2004 come Marketing Director, per poi ricoprire dal 2009 al 2016 la carica di Managing Director Theatrical, posizionando la major tra i leader della distribuzione in Italia. Dal 2016 al 2021 è stato CEO di Vision Distribution (nata dalla sinergia tra Sky e produttori indipendenti) e, dal 2018 al 2021, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di Executive Vice President Programming di Sky Italia. Da maggio 2021 a giugno 2024 ha guidato in qualità di Amministratore Delegato al rilancio e la valorizzazione degli storici studi cinematografici romani di Cinecittà.

Iginio Straffi (Presidente Gruppo Rainbow) ha dichiarato: «L’arrivo di Nicola Maccanico è il motore di una nuova fase strategica per il futuro di Colorado Film. La sua profonda competenza e la capacità di fondere visione creativa e strategia industriale saranno cruciali per l’espansione della società. Continueremo a scommettere sul talento e sull’eccellenza creativa italiana per farla risuonare sul mercato nazionale e internazionale». Nicola Maccanico (AD Colorado Film) ha aggiunto: «Contribuire allo sviluppo di Colorado Film è una sfida importante, farlo al fianco di un imprenditore visionario come Iginio Straffi un privilegio. Il mercato ha bisogno di società di produzione italiane con vocazione industriale in grado di crescere e competere. È questo il ruolo che spetta a Colorado e che cercheremo di svolgere in modo sempre più rilevante».