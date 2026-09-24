Elodie e la diffida a Megan Ria prima del Gf Vip. Selvaggia Lucarelli: «Ecco perché non può parlare del rapporto con Franceska Nuredini»

Dietro il silenzio della ballerina nella Casa ci sarebbe un intervento legale voluto dalla cantante. L'attacco di Lucarelli: «L'amore è un racconto pubblico, ma ora si pretende il silenzio da una ragazza più fragile»

Elodie avrebbe diffidato la ballerina Megan Ria dal parlare pubblicamente di lei e della sua fidanzata Franceska Nuredini. È questo, secondo l’opinionista del Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli, il motivo per cui la ballerina del reality evita di entrare nei dettagli del rapporto con la cantante e con la sua attuale compagna. Già durante la prima puntata del reality, Ria, ex ballerina di Amici e nel corpo di ballo di Elodie, incalzata proprio da Lucarelli, aveva tagliato corto: con Nuredini, aveva assicurato, c’era stata soltanto «una bellissima amicizia», mentre sulla rottura con Elodie – la cantante aveva smesso di seguirla sui social – aveva detto di non aver mai capito «cosa sia successo». Ria aveva anche chiarito di non voler trasformare la sua partecipazione al reality in un racconto sulla vita privata della cantante. Una prudenza che, secondo Lucarelli, non dipenderebbe soltanto dalla volontà della concorrente di tenersi fuori dal gossip: «Forse per rispetto o pudore, forse per una diffida».

La diffida di Elodie

Prima dell’ingresso di Megan Ria nella Casa avrebbe iniziato a circolare la voce di un intervento dei legali di Elodie, con un richiamo al diritto alla privacy. La giornalista scrive nella sua newsletter Vale tutto che la cantante si sarebbe «messa sulla difensiva» di fronte alla possibilità che nel reality si parlasse del suo rapporto con Franceska Nuredini. Secondo l’opinionista, Elodie avrebbe fatto arrivare a Megan Ria una diffida per impedirle di parlare pubblicamente di lei e di Franceska Nuredini: «Elodie e Franceska hanno trasformato il loro amore in un racconto pubblico. Ora che Megan è al Gf, però, una diffida pretende di impedire di raccontare una storia della quale anche lei fa parte», scrive Lucarelli nella sua newsletter Vale tutto.

Il nodo della privacy

Lucarelli insiste poi sul tema della privacy: «Il potere di Elodie mi è sempre sembrato affascinante quando consisteva nel non chiedere a nessuno il permesso di essere ciò che voleva. Mi appare meno attraente quando serve, come in questo caso, a chiedere il silenzio a una ragazza più giovane e più fragile mediaticamente. Una ragazza che non è stata una comparsa nella vita della sua fidanzata e che è in un programma tv in cui ci si racconta».