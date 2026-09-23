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Oasis, nuova data a Roma: anticiperà quelle già annunciate. Ecco quando saranno nella Capitale

23 Settembre 2026 - 13:43 Gabriele Fazio
oasis reunion noel liam gallagher
oasis reunion noel liam gallagher
Inoltre sono state annunciate altre due date in più a Knebworth (25 e 26 settembre) e una data in più a Monaco (6 luglio)
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«A causa della straordinaria domanda, sono stati aggiunti spettacoli extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania», il post sui social di Live Nation non lascia dubbi e certamente farà contento il pubblico italiano degli Oasis, che nelle ultime settimane è accorso in massa in rete per provare ad aggiudicarsi un biglietto, seppur assai costoso, di una qualsiasi tappa del tour europeo dei fratelli Gallagher, in programma per la prossima estate. La data in questione, naturalmente organizzata sempre allo Stadio Olimpico di Roma, non si aggiungerà alle due già previste (29-30 luglio) ma le anticiperà di qualche giorno, il 26 luglio. Annunciate poi due date in più a Knebworth (25 e 26 settembre) e una data in più a Monaco (6 luglio).

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