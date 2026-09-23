Oasis, nuova data a Roma: anticiperà quelle già annunciate. Ecco quando saranno nella Capitale
«A causa della straordinaria domanda, sono stati aggiunti spettacoli extra nel Regno Unito, in Italia e in Germania», il post sui social di Live Nation non lascia dubbi e certamente farà contento il pubblico italiano degli Oasis, che nelle ultime settimane è accorso in massa in rete per provare ad aggiudicarsi un biglietto, seppur assai costoso, di una qualsiasi tappa del tour europeo dei fratelli Gallagher, in programma per la prossima estate. La data in questione, naturalmente organizzata sempre allo Stadio Olimpico di Roma, non si aggiungerà alle due già previste (29-30 luglio) ma le anticiperà di qualche giorno, il 26 luglio. Annunciate poi due date in più a Knebworth (25 e 26 settembre) e una data in più a Monaco (6 luglio).
Just announced:— Oasis (@oasis) September 23, 2026
Due to phenomenal demand, extra shows in the UK, Italy and Germany have been added to Oasis Live ‘27!
Knebworth: September 25 & 26
Rome: July 26
Munich: July 06
Oasis will also now play Paris on July 20 & 23, due to railway engineering works near the venue… pic.twitter.com/Sbuwxyc4pB