«Maremma maiala, mettiti da parte!». Damiano David blocca la strada a Montalcino, l’automobilista dietro sbotta. Poi scopre chi è – Il video
Procedono a passo d’uomo su una strada panoramica della campagna senese: davanti un furgoncino con alcuni fotografi, subito dietro una cabriolet d’epoca. Il guidatore che si trova in coda si spazientisce e impreca per la lentezza, senza sapere chi ci sia al volante. Poco dopo lo scopre: è Damiano David, frontman dei Maneskin nel giorno delle nozze con Dove Cameron a Montalcino, in Toscana.
Il video mostra il cantante alla guida della Lancia Flavia cabriolet color crema utilizzata dalla coppia per il matrimonio. Davanti, i fotografi lo riprendono in movimento dal furgoncino che apre la strada. Non è chiaro se il video sia stato girato durante il tragitto verso il municipio o nel corso di uno shooting organizzato per le nozze. La stessa auto è stata poi vista davanti al Palazzo dei Priori, dove David e Cameron hanno celebrato il matrimonio civile.
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A completare il piccolo dietro le quinte c’è il botta e risposta comparso nei commenti al reel. Slow Hills, società toscana specializzata nel noleggio di auto d’epoca, scrive al guidatore: «Grazie per la pazienza. Ci ha anche fermato la polizia».