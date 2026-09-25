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«Maremma maiala, mettiti da parte!». Damiano David blocca la strada a Montalcino, l’automobilista dietro sbotta. Poi scopre chi è – Il video

25 Settembre 2026 - 12:18 Antonia Verderosa
Il cantante era alla guida della Lancia Flavia d’epoca usata per le nozze con Dove Cameron. Davanti a lui un furgoncino con i fotografi. «Grazie per la pazienza. Ci ha anche fermato la polizia», commenta la società che ha noleggiato l’auto
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Procedono a passo d’uomo su una strada panoramica della campagna senese: davanti un furgoncino con alcuni fotografi, subito dietro una cabriolet d’epoca. Il guidatore che si trova in coda si spazientisce e impreca per la lentezza, senza sapere chi ci sia al volante. Poco dopo lo scopre: è Damiano David, frontman dei Maneskin nel giorno delle nozze con Dove Cameron a Montalcino, in Toscana.

Il video mostra il cantante alla guida della Lancia Flavia cabriolet color crema utilizzata dalla coppia per il matrimonio. Davanti, i fotografi lo riprendono in movimento dal furgoncino che apre la strada. Non è chiaro se il video sia stato girato durante il tragitto verso il municipio o nel corso di uno shooting organizzato per le nozze. La stessa auto è stata poi vista davanti al Palazzo dei Priori, dove David e Cameron hanno celebrato il matrimonio civile.

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A completare il piccolo dietro le quinte c’è il botta e risposta comparso nei commenti al reel. Slow Hills, società toscana specializzata nel noleggio di auto d’epoca, scrive al guidatore: «Grazie per la pazienza. Ci ha anche fermato la polizia».

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