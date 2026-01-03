Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
Damiano David e il grande passo con Dove Cameron. L’indizio sui due profili social: «Sarà un anno bellissimo»

03 Gennaio 2026 - 19:53 Alba Romano
Il post dell'ex frontman dei Maneskin conferma i rumours degli ultimi mesi, che raccontavano di una svolta vicina nella relazione con l'attrice americana

«Sarà un anno bellissimo». Bastano quattro parole a Damiano David per mandare in estasi i fan. Nel primo post pubblicato nel 2026, l’ex frontman dei Maneskin ha condiviso sui social una foto insieme alla compagna, l’attrice e cantante americana Dove Cameron, che mostra un anello di fidanzamento in bella vista. Il suggerimento, insomma, è abbastanza esplicito: il 2026 potrebbe essere l’anno delle nozze.

La foto dell’anello e la conferma

La notizia arriva dopo mesi di speculazioni: già nell’ottobre 2025 l’attrice era stata fotografata in Australia con un grande diamante all’anulare sinistro, alimentando i rumor che Damiano avesse fatto la proposta in gran segreto durante il weekend del loro secondo anniversario. La storia d’amore tra Damiano David e Dove Cameron ha catturato l’attenzione dei media internazionali. I due si sono mostrati sempre affiatati nelle apparizioni pubbliche: red carpet, viaggi in giro per il mondo e non solo.

Matrimonio in vista nel 2026?

Dove Cameron ha celebrato la loro relazione sui social con parole appassionate, definendo il tempo trascorso insieme come «i due anni più belli della mia vita» e aggiungendo teneri messaggi d’amore rivolti a Damiano. Insomma, tra la rockstar e star di Hollywood l’amore sembra più vivo che mai. E se il 2025 è stato l’anno dei grandi gesti social e dell’anello, il 2026 potrebbe essere quello del matrimonio vero e proprio.

