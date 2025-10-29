Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Damiano David pronto per il matrimonio con Dove Cameron? Lei pizzicata con un maxi anello al dito, che poi nasconde

29 Ottobre 2025 - 22:55 Ugo Milano
matrimonio damiano david dove cameron
Dopo due anni di relazione, le due star della musica sarebbero pronti a convolare a nozze. Manca ancora la comunicazione ufficiale, ma dall’America danno la pratica chiusa

Il diamante comparso sull’anulare della mano sinistra di Dove Cameron è grosso come una nocciola. Una new entry nel look della cantante che compare poco dopo il suo secondo anniversario con Damiano David, rockstar tutta italiana e leader dei Maneskin. A pubblicare le foto è stato il settimanale Chi nella sua uscita di mercoledì 29 ottobre. 

Le indiscrezioni dagli Usa: «Il matrimonio s’ha da fare»

È subito mania tra i fan di Damiano David, così come tra quelli dell’americana. Quelle stesse strade di Sydney dove due anni fa era sbocciato l’amore tra le due star, ora potrebbero essere state teatro del grande «sì». Di certo e ufficiale ancora non c’è nulla, ma è difficile nascondere la verità che si cela dietro (e dentro) un diamante di quelle dimensioni. Tanto che la testata regina del gossip americano, Tmz, si è già sbilanciata congratulandosi con i due: «Si sposano, congratulazioni!». 

L’amore sui social

L’amore, intenso, tra i due ha preso il sopravvento anche sui canali social: «Piango almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella ora che ci sei tu. Ti amo in un modo che le parole non potranno mai descrivere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio», aveva scritto lei nel giorno del secondo anniversario. E se piange almeno una volta a settimana, chissà all’altare… 

