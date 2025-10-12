Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
I Maneskin tornano insieme, ma solo per Damiano David. Il boato quando arriva la band al completo sotto il palco di Roma – Il video

12 Ottobre 2025 - 08:33 Giulia Norvegno
embed
L'arrivo al Palazzo dello sport di Roma della band. Le voci sulle rotture interne sempre più lontane: cresce l'attesa per una possibile reunion 

Almeno per una sera, i Maneskin sono tornati insieme. Almeno in pubblico. L’occasione per rivedere insieme la band, certo non per un’esibizione, è stata il concerto di Damiano David al Palazzo dello Sport di Roma.

A sostenere il frontman del gruppo, di fatto congelato ma mai sciolto, c’erano tutti: Victoria, Thomas ed Ethan sono stati avvistati sotto il palco, poco prima dello show. Al loro ingresso è scoppiato il boato del pubblico, per certi versi sorpreso di rivedere tutti i musicisti insieme per il progetto da solista di Damiano David. Una presenza che sembra in qualche modo allontanare anche le voci di rotture insanabili all’interno del gruppo. E mentre Damiano continua il suo primo tour mondiale senza gli altri, crescono le voci di una possibile reunion della band.

