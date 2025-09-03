Damiano David le offriva biglietti vip a vita e incontri in un castello, ma il cantante dei Maneskin non c’entrava niente: la truffa da 15mila euro

Il caso dei una fan 45enne, che è stata contattata su Facebook da un truffatore che si spacciava per il frontman dei Maneskin

Concerti, pass vip a vita e incontri esclusivi con Damiano David, frontman dei Mansekin ora imbarcato in una avventura di successo da solista: un pacchetto offerto dallo stesso cantante a qualche migliaio di euro. Peccato che, ovviamente, quel Damiano David che rivendeva i biglietti per i suoi live altri non era che un truffatore digitale. E una megafan francese del cantante italiano, che non aveva saputo resistere, si è vista sottrarre 15mila euro dal conto in banca.

Il primo contatto e il raggiro con la mano della complice

A raccontare il lavoro certosino del truffatore, andato avanti per diverse settimane, è il quotidiano francese Le Parisien. Quando era ancora alla disperata ricerca di un pass per un concerto, la donna era stata contattata via Facebook da un profilo con username Damiano David, tramite cui il truffatore si spacciava per il cantante. Il contatto tra i due non è terminato quella volta, però. Il malintenzionato ha mostrato sempre più interesse per la vita privata e l’attività lavorativa della 45enne, con cui ha iniziato uno scambio intenso di messaggi. Da Facebook i due si sono spostati su Telegram e poi su WhatsApp, con l’intervento diretto di una complice che ha concretamente proposto alla povera malcapitata un abbonamento vip a vita per i concerti.

I pagamenti della donna, dal castello ai fondi nella banca segreta

Non era solo un pass. Il pacchetto era davvero all inclusive e comprendeva regali esclusivi e inviti prioritari alla modica cifra di mille euro, almeno in un primo momento. I contatti non si sono chiusi, anzi di settimana in settimana la vittima è stata convinta a pagare 3mila euro per una serata esclusiva in un castello – con annessa sessione di registrazione in studio – e altri 2.100 euro per recuperare presunti fondi depositati in una banca segreta. Il raggiro è stato troncato dall’intervento della sorella della donna, che ha spinto la 45enne a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.