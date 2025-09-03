Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ESTERIInchiesteManeskinMusicaSocial mediaTruffe

Damiano David le offriva biglietti vip a vita e incontri in un castello, ma il cantante dei Maneskin non c’entrava niente: la truffa da 15mila euro

03 Settembre 2025 - 23:04 Ugo Milano
embed
damiano david biglietti truffa 15mila euro
damiano david biglietti truffa 15mila euro
Il caso dei una fan 45enne, che è stata contattata su Facebook da un truffatore che si spacciava per il frontman dei Maneskin

Concerti, pass vip a vita e incontri esclusivi con Damiano David, frontman dei Mansekin ora imbarcato in una avventura di successo da solista: un pacchetto offerto dallo stesso cantante a qualche migliaio di euro. Peccato che, ovviamente, quel Damiano David che rivendeva i biglietti per i suoi live altri non era che un truffatore digitale. E una megafan francese del cantante italiano, che non aveva saputo resistere, si è vista sottrarre 15mila euro dal conto in banca.

Il primo contatto e il raggiro con la mano della complice

A raccontare il lavoro certosino del truffatore, andato avanti per diverse settimane, è il quotidiano francese Le Parisien. Quando era ancora alla disperata ricerca di un pass per un concerto, la donna era stata contattata via Facebook da un profilo con username Damiano David, tramite cui il truffatore si spacciava per il cantante. Il contatto tra i due non è terminato quella volta, però. Il malintenzionato ha mostrato sempre più interesse per la vita privata e l’attività lavorativa della 45enne, con cui ha iniziato uno scambio intenso di messaggi. Da Facebook i due si sono spostati su Telegram e poi su WhatsApp, con l’intervento diretto di una complice che ha concretamente proposto alla povera malcapitata un abbonamento vip a vita per i concerti.

I pagamenti della donna, dal castello ai fondi nella banca segreta

Non era solo un pass. Il pacchetto era davvero all inclusive e comprendeva regali esclusivi e inviti prioritari alla modica cifra di mille euro, almeno in un primo momento. I contatti non si sono chiusi, anzi di settimana in settimana la vittima è stata convinta a pagare 3mila euro per una serata esclusiva in un castello – con annessa sessione di registrazione in studio – e altri 2.100 euro per recuperare presunti fondi depositati in una banca segreta. Il raggiro è stato troncato dall’intervento della sorella della donna, che ha spinto la 45enne a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sumud Flotilla perde pezzi, in 5 devono tornare indietro. Greta Thunberg: «Facciamo quello che i governi non fanno. Se Israele ci ferma sarà un crimine»

2.

Riparte Global Sumund Flotilla, la missione umanitaria per Gaza ci riprova dopo il maltempo: chi c’è a bordo e quanto durerà il viaggio

3.

Il gatto non smette di miagolare in treno, multa salatissima per la padrona: «Ma è colpa degli altri passeggeri»

4.

La «guerra invisibile» del Gps: così la Russia mette a rischio i cieli europei

5.

L’aggressione sessuale e le scarpate, così la regina Camilla respinse un tentato stupro a colpi di tacco

leggi anche
dentorino fabio santelli
ATTUALITÀ

Torino, il dentista sparisce con i soldi e lascia gli interventi a metà: «Ora una class action»

Di Alba Romano
madonna trevignano gisella cardia
ATTUALITÀ

Madonna di Trevignano, la santona Gisella Cardia a processo per truffa aggravata: «Il suo sangue sulla statua per un giro di offerte»

Di Ugo Milano
villa tunisi
ATTUALITÀ

Famiglia crede di prenotare una villa a Tunisi ma l’annuncio è falso: le foto sono quelle di una casa in vendita. L’amara sorpresa su Booking

Di Alba Romano
scuola libri dove comprarli contro caro scuola
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Gruppi Facebook, Vinted, rivenditori contro il caro scuola: dove conviene comprare i libri scolastici usati (evitando truffe)

Di Ygnazia Cigna
impagnatiello tramontano appello processo
ATTUALITÀ

La cognata di Impagnatiello condannata a risarcire la famiglia Tramontano: «Ha acquistato l’auto di lui per farlo risultare nullatenente»

Di Giammarco Pio Isoldi