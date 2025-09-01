Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
ATTUALITÀGisella CardiaInchiesteLazioMadonna di TrevignanoRomaTruffe

Madonna di Trevignano, la santona Gisella Cardia a processo per truffa aggravata: «Il suo sangue sulla statua per un giro di offerte»

01 Settembre 2025 - 16:16 Ugo Milano
embed
madonna trevignano gisella cardia
madonna trevignano gisella cardia
Secondo l'accusa, la siciliana e il marito avrebbero finto miracoli e apparizioni ottenendo migliaia di euro in elargizioni dai fedeli

Le lacrime di sangue sulla statua della Madonna a Trevignano Romano non erano miracolose, ma portano il materiale genetico di Gisella Cardia. Le promesse – ovviamente mai mantenute – di moltiplicazioni di «pizze e gnocchi», con cui la santona era riuscita a strappare ai fedeli migliaia di euro in donazioni (in un caso addirittura 123mila). Dopo mesi di indagini e dibattiti, la procura di Civitavecchia ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per Gisella Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, e il marito Gianni. A loro carico pesa l’accusa di truffa aggravata in concorso.

L’accusa alla santona di Trevignano: «Artifici e raggiri»

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la santona di Trevignano Romano aveva costruito insieme al compagno di vita un complesso sistema di «artifizi, raggiri» e inganni per attirare fedeli e ottenere donazioni. La ormai celebre statua della Madonna piangente lacrime di sangue aveva immediatamente messo in moto non solo un giro di elargizioni ma anche sospetti e teorie. Chi fin da subito aveva ipotizzato l’utilizzo di sangue animale, in particolare suino, si è visto poi confermati i sospetti dopo le analisi del genetista Emiliano Giardina, secondo cui il materiale ematico non sarebbe appunto frutto di intervento divino bensì sarebbe della stessa santona.

Il giudizio della Chiesa e il commento degli avvocati: «Clima di evidente pregiudizio»

Sulla questione si è anche espressa più volte la Chiesa Cattolica, che ha insistito sull’inesistenza delle apparizioni e sulla falsità delle dichiarazioni di Gisella Cardia. Per gli avvocati della coppia, Solange Marchignoli e Giuseppe Marazzita, la richiesta di rinvio a giudizio era già data per assodata: «Non siamo sorpresi, ma l’indagine si è svolta in un clima di evidente pregiudizio», hanno commentato parlando a Fanpage. «Sarà durante il processo che si potrà finalmente instaurare un reale contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo. Da parte nostra, affrontiamo questa fase con serenità e fiducia nella giustizia».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Phica, parla una donna che ha scoperto sue foto sul sito sessista: «Ho dovuto pagare quasi duemila euro per far rimuovere tutto»

2.

L’amore tra gli atleti Marika e Fouad bloccato dalla burocrazia: «Per sposarci manca sempre un documento»

3.

Le suore fuggite dal convento di Vittorio Veneto hanno trovato una nuova casa: «Stiamo cento volte meglio, ora torniamo a produrre Prosecco»

4.

L’avviso dei portuali di Genova: «Se toccano la Gaza Sumud Flotilla, blocchiamo tutta l’Europa. Da qui non uscirà un chiodo» – Il video

5.

Gruppi «Mia Moglie» e Phica.eu, parla uno degli utenti: «Non sono pentito. Lì dentro? Guardoni malati di mente»

leggi anche
madonna trevignano sangue gisella cardia indagine truffa
ATTUALITÀ

Madonna di Trevignano, la perizia del consulente che lavorò per il caso di Yara Gambirasio: «Il sangue è quello di Gisella Cardia»

Di Alba Romano
madonna trevignano sangue gisella cardia indagine truffa
ATTUALITÀ

Il sangue pianto dalla Madonna di Trevignano? È quello di Gisella Cardia. L’indagine per truffa e la risposta dell’avvocata della santona

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Niente miracoli per la Madonna di Trevignano: la veggente Gisella Cardia dovrà smantellare la sua “chiesa”

Di Redazione
ATTUALITÀ

Basta pellegrinaggi per la Madonna di Trevignano, il Vaticano chiude il caso: «Nessuna apparizione soprannaturale». L’avvertimento a fedeli e santona

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Gisella Cardia indagata per truffa col marito, altri guai per la veggente della Madonna di Trevignano: la denuncia del seguace pentito

Di Ugo Milano