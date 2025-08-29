Ultimo e Maneskin lasciati indietro, gli investimenti in Usa dall’amico di Trump. Vasco Rossi archivia un 2024 d’oro con la Giamaica che divide con moglie e figlio

Il cantante rock ha scalato la classifica degli incassi musicali italiani piazzandosi alle spalle del solo Renato Zero. Raddoppiati i guadagni rispetto all’anno precedente, boom di spettatori ai suoi concerti del giugno 2024, tutti esauriti.

Con un balzo inatteso Vasco Rossi sorpassa e lascia parecchio indietro sia Ultimo che i Maneskin e si piazza al secondo posto per incassi musicali in Italia alle spalle di Renato Zero. La sua Giamaica srl ha infatti appena depositato il bilancio 2024 chiuso con 13,2 milioni di euro di incassi, in crescita importante rispetto ai 10,16 milioni di euro dell’anno precedente, mentre il guadagno è praticamente raddoppiato, visto che l’utile netto è passato dai 1,23 milioni del 2023 ai 2,3 milioni dell’ultimo anno.

Il successo della tournée, il piccolo impero condiviso con la moglie Laura e il figlio Luca

Sull’ottimo risultato della società ha pesato anche il successo del Vasco Live del giugno 2024, come spiega la relazione di bilancio, «una tournée svolta negli stadi di Milano e Bari, con una data zero a Bibione preceduta dal solito soundcheck la sera precedente. In questo tour è stato toccato il record di 7 date allo stadio San Siro. Gli spettatori che hanno assistito alle varie date sono stati oltre 600.000, tacendo registrare sold out ad ogni serata». La Giamaica è condivisa da Vasco Rossi con la moglie Laura Maria Adriana Schmidt (di cui è innamoratissimo e che continua a chiamare Laurina) e con il figlio nato da quell’unione, Luca Giovanni Otmar. Principale azionista con il 37,5% è infatti la srl Laura Mars (66,67% della moglie e 33,33% del figlio), poi c’è Vasco con il 32,5% e Laura con la nuda proprietà del restante 30%, su cui ha l’usufrutto per il voto in assemblea sempre Vasco. Laura Mars ha anche la gestione del sito vascorossi.it : fin dall’inizio del rapporto con la compagna con cui si è fidanzato nel 1988 e che ha sposato nel 2012, Vasco ha infatti voluto intestare alla famiglia che si formava quote del suo piccolo impero.

Il video che Vasco Rossi ha postato per la moglie il giorno del compleanno di lei

I risparmi nel mattone, gli acquisti a Los Angeles e Miami e il conto titoli dall’amico di Trump

La Giamaica srl ha investito gran parte dei risparmi di Vasco nel mattone, sia in Italia che all’estero. In bilancio, a parte disponibilità liquide di poco inferiori al 1,8 milione di euro, ha immobilizzazioni finanziarie per 9,15 milioni di euro e terreni e fabbricati per 12,23 milioni di euro dopo averne ammortizzato in parte il valore negli anni. Ma anche gli investimenti finanziari riguardano 4 società controllate negli Stati Uniti, due a Miami e due a Los Angeles, tutte immobiliari. In California la Glendower Estate Incorporated e la Toffee Development LLC, e in Florida la Gulpging Inc e la Gaspgold. Ce ne era anche una quinta, la La Kom corporation, sciolta il 26 agosto 2024. Tutti i suoi beni e investimenti finanziari sono stati trasferiti alla Glendower, compreso un conto titoli del valore di 190.089 euro che Vasco aveva fatto aprire presso Charles Schwab, la banca che ha lo stesso nome del fondatore, uno dei più stretti amici e supporter dell’attuale presidente degli Usa, Donald Trump.