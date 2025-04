Vasco Rossi furioso per la truffa con il suo nome: «Usano anche la mia faccia». La sfogo con l’avvocato – Il video

Il rocker di Zocca amareggiato davanti all'ennesima truffa online che sfrutta volto e nome di un personaggio famoso. «Il problema è che non ci si può fare quasi niente», si lamenta su Instagram

Anche Vasco Rossi si è ritrovato come inconsapevole testimoniale di una truffa online. Il rocker ha pubblicato sui social un video accanto al suo avvocato, per mettere in guardia i suoi fan. «Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la mia faccia e facendomi dire cose che non sono vere».

Tantissimi i personaggi famosi coinvolti dal fenomeno, spesso con l’uso di semplici strumenti che con l’AI vengono realizzati video verosimili che promuovono fantomatici investimenti. Nel caso di Vasco Rossi, si tratta di una promozione di prodotti di merchandising, con tanto di magliette, scarpe e orologi che portano la «firma» del rocker di Zocca. «Sono truffe organizzate – protesta Vasco Rossi – il problema è che non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo. L’unica difesa è stare attenti».