Vasco Rossi a pezzi per la sua Los Angels a fuoco: «Il ristorante dove pranzo la domenica è in cenere, per ora la mia villa è fuori pericolo»

La rockstar italiana ha comprato anni fa un'abitazione sulle colline di Hollywood, al nord della città colpita da vasti incendi: «Vado la prossima settimana»

Vasco Rossi ha rilanciato sul suo profilo Instagram la raccolta fondi per il Moonshadows Malibu, un ristorante lungo Oceano nella cittadina a nord di Los Angeles che è stato completamente distrutto dagli incendi che stanno assediando la popolosa città californiana. La rockstar ha casa tra le colline di Hollywood, in una zona per ora risparmiata dalle fiamme. Ma sui social ha voluto mostrare la sua vicinanza alle persone che stanno vivendo giorni terribili con la minaccia dei roghi che prosegue ormai da una settimana. «Il Moonshadows, ristorante dove andavo a pranzo spesso la domenica, non c’è più», scrive il cantante di Zocca, «sono vicino a tutto il personale che ha perso il lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la prossima settimana, per fortuna le persone che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha perso tutto!». La raccolta fondi su GoFundMe è arrivata a circa 50mila dollari, metà dell’obiettivo.

Il Moonshadows Malibu

Il Moonshadows Malibu, ricorda il Gazzettino, è considerato tra i migliori ristoranti della California ed è frequentato da persone comuni e celebrità sia per il cibo, sia per l’invidiabile posizione, appena davanti all’Oceano Pacifico. Era gestito da Rodolfo Costella e Alessandro Antoniazzi, entrambi trevigiani, e ancor prima da Andrea Bullo, deceduto in un tragico incidente insieme al figlio di 13 anni nel 2022. Bullo, figlio di un mastro vetraio di Murano, aveva rilevato il locale nel 2001 insieme a Costella e a Franco Simplicio, facendo diventare un ristorante chic e allo stesso tempo alla mano. Vasco Rossi era tra i clienti vip abituali di Antoniazzi e Costella, durante i suoi soggiorni “invernali” in California.