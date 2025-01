Salt Bae a Napoli? La previsione di Sorbillo sugli sfottò: «Perché andrà a finire come con Briatore»

Il mitologico ristoratore turco ha annunciato l'apertura di tre ristoranti in Italia nel 2025. Quello di Napoli sta già facendo discutere

Il nuovo ristorante dell’imprenditore turco Salt Bae a Napoli sarà accolto «con un po’ di sfottò». Ma alla fine, come successo con Flavio Briatore, la gente «farà la fila per andarci». A dirlo è Gino Sorbillo, noto pizzaiolo napoletano. In un’intervista a Gambero Rosso, Sorbillo parla del recente annuncio dello chef turco – all’anagrafe Nusret Gökçe – di aprire tre nuovi locali in Italia: a Milano, Roma e Napoli. «Come è stato per l’arrivo di Flavio (Briatore – ndr) a cui tanti auguravano un flop, anche per Salt Bae ci sarà lo stesso carosello. Ci sarà sempre un po’ di sfotto, ma poi faranno la fila per andarci», sostiene il celebre pizzaiolo napoletano.

Sorbillo promuove Salt Bae

Nei giorni scorsi, Salt Bae – noto più che altro per il modo tutto suo in cui sala la carne – ha annunciato l’apertura di cinque nuovi ristoranti nel corso del 2025, di cui tre proprio in Italia. Tra le città scelte, come detto, c’è anche Napoli, dove la notizia è stata salutata con ironia da influencer e testate locali. A dare il benvenuto allo chef turco è invece proprio Sorbillo. «Purtroppo, spesso devono arrivare gli altri per farci capire l’importanza e il potere della nostra città. Molti non capiscono, vorrebbero lasciare tutto come è. Invece, per fortuna, ci sono imprenditori che da fuori vengono a investire qui», dice il pizzaiolo napoletano a Gambero Rosso.

Le polemiche con il Crazy Pizza di Briatore

Secondo Sorbillo, l’ironia che ha fatto seguito all’annuncio di Salt Bae ricorda quanto accaduto con l’apertura di Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore criticato per i pezzi ritenuti decisamente troppo alti. «Come è stato per l’arrivo di Crazy pizza, e senza fare polemiche, io sono davvero contento che molti investitori internazionali scelgano Napoli per aprire nuove realtà. Napoli, del resto, è il trampolino del mondo: se una cosa funziona qui, può funzionare ovunque», assicura ora il pizzaiolo campano commentando l’apertura del nuovo locale di Salt Bae.