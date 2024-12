Salt Bae sbarca in Italia: ecco le tre città in cui aprirà i suoi (carissimi) ristoranti nel 2025 – Il video

Lo chef/macellaio icona sui social aprirà cinque nuovi locali nell'anno nuovo, di cui ben tre nel Belpaese. Funzioneranno?

Anno nuovo, vita nuova. Nel 2025 Salt Bae, il famoso chef/macellaio che spopola sui social (oltre che a tavola), aprirà almeno cinque nuovi ristoranti. E fra le città del mondo in cui apriranno i battenti i nuovi locali, ben tre sono in Italia. Lo ha annunciato lui stesso con un video sui social, in cui lo si vede firmare una serie di contratti insieme a due collaboratori. A cosa ha dato il via libera esattamente? Lo spiega Salt Bae stesso – al secolo Nusret Gökçe – nel post: «Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico ✅ Roma ✅ Milano ✅ Cappadocia ✅ Napoli ✅ Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno».

L’annuncio sulla Capitale e le critiche

Quella di Roma, per la verità, non è una novità assoluta. Lo chef turco aveva già annunciato il proposito di aprire nella Capitale prima dell’estate, anche se non tutti avevano apprezzato l’iniziativa. Anche per via dei prezzi – salati quanto il nome dello chef – praticati in quei ristoranti. «Nun te volemo», gli aveva riposto allora qualcuno. «Stay home», qualcun altro. Fino all’avvertimento: «Te lo dico subito, abbassa i prezzi». Non è dato sapere se Bae abbia metabolizzato quelle critiche e richieste. Di certo c’è che ha deciso non di raddoppiare, ma di triplicare, proponendosi di aprire nel 2025 pure a Milano e Napoli. E, migliaia di chilometri più in là, in Messico e in un’affascinante regione della sua Turchia. Funzionerà?