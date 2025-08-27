Vasco Rossi stufo dei fan invadenti, lo sfogo durante il relax in Puglia: «Non faccio parte del “biglietto vacanza” dell’hotel»

Anche quest'anno il rocker è tornato nel suo «posto segretissimo», come ormai scherza sui social. Le vacanze in Puglia per ricaricare le batterie prima del prossimo tour. Il messaggio come al solito schietto a chi lo avrebbe infastidito durante le vacanze, nonostante i grandi bagni di folla con i fan in spiaggia

Vasco Rossi ha già organizzato l’incontro con i fan per il 3 settembre sulla spiaggia di Castellaneta Marina, nel Tarantino, dove anche quest’anno sta trascorrendo le vacanze. Ma prima di quella data, il Komandante ha voluto mandare un messaggio chiaro a quei supporter più invadenti che lo trattano come se fosse sempre disponibile per selfie e chiacchiere.

Lo sfogo del rocker: «Sono solo un ospite pagante»

La schiettezza resta uno dei tratti più riconoscibili di Vasco Rossi, e stavolta l’ha dimostrata con un post Instagram diretto e sarcastico. Durante il soggiorno pugliese, il rocker di Zocca si è sfogato sui social contro l’invadenza di alcuni fan: «Ci tengo a chiarire una cosa: non faccio parte del “biglietto vacanza” dell’hotel… sono qui solo come ospite pagante». Il messaggio, pubblicato sul suo profilo Instagram, è arrivato dopo che al Kalidria resort di Castellaneta Marina sono accorsi numerosissimi fan con l’unico obiettivo di scattare una foto e conquistarsi un momento con il loro idolo.

L’appuntamento ufficiale: 50 fan selezionati per il 3 settembre

Nonostante il richiamo all’ordine, Vasco non ha dimenticato i suoi supporter. Per il 3 settembre è fissato un incontro ufficiale proprio a Castellaneta, dove 50 fan fortunati, selezionati tra quelli che hanno inviato un video al Komandante, potranno incontrarlo di persona. L’organizzazione prevede delle transenne in spiaggia a pochi passi dalla struttura che lo ospita, per permettere un incontro ordinato con gli affezionati. Ma fino a quella data, il messaggio è chiaro: Vasco vorrebbe godersi le vacanze senza essere continuamente disturbato.

Il legame speciale con la Puglia: “È diventata la mia seconda casa”

In un post successivo, il cantante 73enne ha voluto chiarire il suo rapporto con la regione: «È diventata la mia seconda casa e sono orgoglioso di essere cittadino onorario. Ti amo Puglia». Le parole accompagnano una serie di scatti che mostrano momenti di relax e aggregazione con i fan. «Vengo in vacanza in questa splendida terra da molti anni. Amo questa struttura: immersa nel verde, si mimetizza nella natura con un’architettura straordinaria che rispetta l’ambiente», ha proseguito Vasco, riferendosi al resort tarantino che lo ospita.

Ricarica in vista del tour 2026: «Influencer per amore»

Il Komandante sta utilizzando queste settimane pugliesi per ricaricare le energie in vista del nuovo tour che lo attende nel 2026. Anche in vacanza, però, non dimentica completamente il suo pubblico, ma chiede rispetto per i suoi spazi privati. «Influencer per gioco e per amore. Non c’è niente che mi leghi a questo posto se non l’affetto per questa terra», ha concluso nel suo post, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto ma ribadendo la necessità di mantenere un equilibrio tra vita privata e rapporto con i fan.