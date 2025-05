Il figlio di Vasco Rossi assolto, finisce l’incubo per Davide. L’accusa sulla fuga dopo l’incidente, la reazione del padre alla sentenza

Dopo essere stato condannato a un anno e dieci mesi per lesioni stradali e omesso soccorso, il figlio del cantante è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione. Il padre esplode di gioia in un post sui social

È definitiva l’assoluzione di Davide Rossi, figlio di Vasco, dalle accuse di lesioni personali stradali e omissione di soccorso. La Corte di Cassazione, ribadendo la decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato ogni procedimento a carico del 39enne riguardo all’incidente avvenuto il 16 settembre 2016. «Grazie alla magistratura giustizia è fatta», è la gioia di Davide Rossi, che in primo grado era stato condannato a un anno e dieci mesi dal Tribunale monocratico. «Non ha mai fatto del male a nessuno. Io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Evviva!!», gli ha fatto eco con un post sui social media il padre Vasco Rossi.

Di che cosa era accusato Davide Rossi

«Siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori: sono stato assolto», ha commentato il 39enne. «Mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati». La sera del 16 settembre, secondo la procura, Davide Rossi non avrebbe rispettato uno stop in zona Balduina e si sarebbe scontrato contro un’auto su cui viaggiavano due ragazze, che avevano riportato ferite guaribili entro 40 giorni.

L’allora 30enne, sempre secondo la procura, avrebbe poi lasciato lì un amico con cui si trovava e sarebbe fuggito senza prestare soccorso. Radicalmente diversa la versione raccontata da Rossi Jr., che aveva raccontato agli inquirenti di aver chiesto alle due ragazze se stessero bene ricevendo in risposta: «Sì, sì». A quel punto, dopo aver compilato la constatazione amichevole, «me ne sono andato con la ragazza che era in auto con noi perché era molto scossa dall’incidente, sapendo che stavano facendo il cid ero tranquillo», aveva detto in aula.

Il post di papà Vasco: «Alcune ferite rimangono aperte»

La notizia è stata accolta con enorme gioia anche dal padre Vasco Rossi. «Contrariamente ad ogni et eventuale pensiero prevenuto nei suoi confronti, Davide è una brava persona. Giustizia è fatta, ma le ferite di un’innocente messo alla gogna dai media sono ancora aperte», ha scritto su instagram. «Padre affettuoso di quattro figli, vive con la sua compagna e conduce una vita semplice e onesta! Non ha mai fatto del male a nessuno. Io no ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Evviva!!».