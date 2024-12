Codice della strada l’appello di Vasco Rossi a Salvini: «Ci ripensi, qui non si salvano vite ma se ne rovinano altre»

L'intervista del rocker per Robinson Repubblica. La differenza tra Italia e Usa «è che i piccoli cialtroni che abbiamo qua, là sono cialtroni huge»

Vasco Rossi torna sul nuovo codice della strada, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini. «Non vorrei aggiungere altro, perché vengo solo strumentalizzato. Ma ho voluto provocare il dibattito e attirare l’attenzione sperando ancora che il ministro ci ripensi e rinunci a quella assurda, propagandistica modifica della vecchia legge che prevedeva già il ritiro della patente per chi guida sotto l’effetto di cannabis. Ma dopo una settimana si guida perfettamente lucidi. È una cosa inaccettabile che dovrebbe essere evidente a chiunque! Qui non si salvano vite, ma se ne rovinano molte altre. Viene introdotta una ingiusta caccia a comportamenti, peraltro perfettamente legali, come l’utilizzo della cannabis a scopo terapeutico», ha dichiarato il rocker a una lunga intervista per Robinson, l’inserto di Repubblica.

Un lungo colloquio dell’artista con Luca Valtorta, al confine tra politica in Italia e Stati Uniti. «Anche là però hai questa sensazione che i progressisti comunque non riescono a dare una visione. Di che cosa non lo so neanche bene… Un senso di sicurezza forse, che faccia sentire un po’ meglio soprattutto le classi meno abbienti, che poi sono le vittime delle cosiddette fake news provenienti dai social, ma anche da certe tv per cui la gente diventa rimbecillita perché è sempre messa in ansia da presunte minacce assurde e si sente sempre più confusa. Così finiscono per affidarsi al personaggio “forte”, a quello che le spara più grosse. Io poi credevo che una donna avesse più chance, mi sembrava davvero una grande occasione per Kamala Harris, e invece è andato tutto in un’altra direzione che non mi aspettavo assolutamente», ha dichiarato Vasco. «La microcriminalità – ha aggiunto – è un problema che spaventa molto la gente: le strade non sono sicure. Ma sulla soluzione di questo problema dovremmo essere tutti d’accordo che è una questione di ordine pubblico, non di politica. Aveva proprio ragione Spinoza quando diceva che il potere ha sempre bisogno che la gente sia affetta da tristezza e da paura… Così giustifica se stesso e quindi ne semina sempre di più». Per il rocker la differenza tra Italia e Usa «è che i piccoli cialtroni che abbiamo qua, là sono cialtroni huge».