Salvini sfida Vasco Rossi: «Vorrei si confrontasse con i parenti delle vittime della strada»

La risposta al cantante in videocollegamento con la festa di Fratelli d'Italia ad Atreju

In videocollegamento con Atreju, la festa di partito di Fratelli d’Italia, Matteo Salvini risponde a Vasco Rossi sul nuovo Codice della strada. Il cantante ha criticato le nuove norme per quanto riguarda i test sull’uso di stupefacenti, che possono dare positività anche se l’assunzione è avvenuta giorni prima. «Ho visto che Vasco Rossi ha polemizzato. Io ho visto molti suoi concerti, mi piace molto come cantante», inizia in tono conciliante il ministro dei Trasporti, a un giorno dall’entrata in vigore delle nuove norme, «lui è contrariato perché dice che se uno usa alcune droghe e poi si mette al volante rischia qualcosa. Ebbene, io invito Vasco Rossi non a confrontarsi con la politica o con me, ma a farsi due chiacchiere con i troppi genitori che hanno perso troppi figli per colpa di chi si è messo alla guida avendo utilizzando delle droghe». Ha poi aggiunto: «Non si scherza, non si ride e non si fa polemica quando c’è in ballo vita dei nostri figli». E ha concluso: «Questo governo ha le idee chiare: siamo liberali, libertari, ognuno nella vita fa quello che vuole ma ogni tipo di droga è morte. E lo Stato spacciatore con il nostro governo non farà strada».

I rapporti tra Salvini e la premier Meloni

Salvini è soddisfatto dei risultati del primo giorno con il Codice della strada rinnovato, soprattutto per le multe a chi parcheggia nello spazio riservato ai disabili. E ha quindi parlato del suo rapporto con la premier, padrona di casa ad Atreju: «È un onore lavorare con lei, quando al lavoro si aggiunge la vicinanza politica, l’affetto e l’amicizia non ce n’è per nessuno: andiamo avanti fino al 2027 prenotandoci, salute ed elezioni permettendo, fino al 2032. In questi due anni e due mesi abbiamo lavorato benissimo insieme, abbiamo maturato un rapporto di lavoro che è anche di amicizia, alla faccia dei gufi e dei menagrami giornalistici che cercano problemi anche quando non ci sono».