Codice della strada e cannabis terapeutica, il ministero chiarisce: «Si deciderà caso per caso». Tolleranza zero «per chi si sballa»

«Consumare stupefacenti per sballarsi e mettersi alla guida non è un diritto. Ma sui pazienti terapeutici basta fake news», fa sapere il ministero guidato da Salvini

Stanno facendo discutere alcune norme del nuovo codice della strada, entrato in vigore sabato 14 dicembre e che già è costato più di una multa agli automobilisti disattenti. Al centro della polemica è la stretta sull’utilizzo delle droghe. È prevista, infatti, l’introduzione di un test salivare alla guida finalizzato a individuare chi abbia fatto utilizzo di sostanze stupefacenti. Il test, però, rileva la sostanza anche se è stata utilizzata nei giorni precedenti e al momento della guida, invece, si è lucidi. La modifica principale, infatti, tocca l’articolo 187 del Codice della strada, che dal titolo Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti passa a Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La questione, però, ha allarmato chi fa utilizzo di cannabis non tanto per motivi ricreativi, ma terapeutici. Tuttavia, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) fa chiarezza sulla questione.

Il chiarimento del Mit

«Confermiamo che, grazie alla sollecitazione di Matteo Salvini, è al vaglio una circolare che chiarisce la questione relativa ai pazienti che assumono farmaci, anche con derivati dei cannabinoidi», dichiara il Mit in una nota. Ma poi precisa: «I pazienti dovranno continuare a seguire quanto già oggi riportato nei prontuari terapeutici e riferirsi alle indicazioni del proprio medico curante. Non vi è quindi nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti, ma una necessaria ponderazione caso per caso, in base allo stato di salute del singolo e alle terapie somministrate, come già avviene oggi». E rivendicano che la differenza sostanziale rispetto al passato è che le autorità «avranno strumenti di controllo indipendenti dallo stato di alterazione». Ossia i controlli saranno orientati non solo a stabilire se chi è alla guida è in uno stato di alterazione, quanto piuttosto se abbia assunto sostanze stupefacenti anche nei giorni precedenti. A chi interroga il ministero sull’opportunità di intervenire su persone che alla guida sono lucide, il ministero risponde: «Polemiche inutili: va ricordato che dopo i 3.039 morti per incidenti nel 2023 è necessario invertire la tendenza con regole chiare e certe. Consumare stupefacenti per sballarsi e mettersi alla guida non è un diritto».