Fedez-Vannacci, il dialogo impossibile nel podcast con Mr. Marra: «Generale, vuole una canna?» – Il video

Dopo i complimenti reciproci ecco l'incontro tra il rapper e il generale-eurodeputato: «Nel rap turpiloquio gratuito». «È quella la figata!»

Tra il dire e il fare sta di mezzo il mare? Non si direbbe, nel caso di Fedez e di Roberto Vannacci. Ad appena 10 giorni dall’uscita a sorpresa del rapper, che parlando alla Zanzara aveva svelato il suo “debole” (almeno sul piano comunicativo) per il generale eletto al Parlamento europeo con la Lega, i due si sono incontrati a quattr’occhi. A fare la mossa dev’essere stato lo stesso Fedez, se è vero che è stato Vannacci a varcare le soglie dello studio dove il rapper registra da una manciata di settimane il suo nuovo podcast. Si chiama “Pulp” e l’ex marito di Chiara Ferragni – consumata la rottura pure in ambito artistico con Luis Sal su Muschio Selvaggio – lo conduce insieme a Mr. Marra. Nella nuova puntata, disponibile a partire da lunedì 9 dicembre alle 14, Fedez dialoga dunque con Vannacci. E nelle stories pubblicate oggi su Instagram il rapper ha offerto qualche anticipazione del confronto «impossibile» tra i due. Il generale diventato europarlamentare si presenta sportivo in felpa. Non abbastanza sportivo però, a quanto pare, da accettare una canna che Fedez prova a passargli. «Che cos’è un sigaro?», finge di non capire Vannacci. «No, è una canna! Un blunt con dell’erba». «Nooo», rifiuta l’esponente della Lega, prima di inforcare gli occhiali per studiare l’oggetto (apparentemente) misterioso. In un altro passaggio, si sente Vannacci scagliarsi contro il «turpiloquio gratuito», probabilmente quello che domina nel mondo dei rapper di cui Fedez fa parte. «Mi sembra quasi un vantarsi di molte cose proibite, quasi per farne un vanto». «È quella la figata, generale!», conferma divertito il padrone di casa. Solo dei brevi estratti. Perché nel presentare la puntata il podcast fa sapere che quella online da domani sarà una puntata «a prova di subdoli disinformatori e decontestualizzatori professionisti; un’ora e mezza di acceso ma rispettoso dibattito» con Vannacci. Astenersi perditemo.