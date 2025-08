MTV Video Music Awards 2025, record di nomination per Lady Gaga. In corsa (per due premi) anche Damiano David

Due featuring portano Bruno Mars a 11 candidature, 10 per Kendrick Lamar, otto a testa per Sabrina Carpenter e per il nuovo fenomeno K-pop Rosé.

Svelate le nomination per gli MTV Video Music Awards 2025, i premi saranno assegnati il prossimo 7 settembre a New York. Lady Gaga da record, sarà in gara in ben 12 categorie, a conferma della grandiosità del personaggio e del successo dell’ultimo disco Mayhem. La cantautrice, nata a New York da una famiglia di origini italianissime (Naso, provincia di Messina), è inclusa nella corsa per il miglior video dell’anno (Die with a Smile, featuring Bruno Mars), artista dell’anno, brano dell’anno (ancora Die with a Smile) e miglior album. Bruno Mars incassa solo una nomination in meno, 11, ma quelle che non sono arrivate per la collaborazione con Lady Gaga, sono arrivate per la collaborazione con Rosé per il brano Apt.. Rosé, cantautrice neozelandese con cittadinanza sudcoreana, che tocca quota otto nomination, tra queste anche quella per il miglior brano K-pop. Otto come le candidature dell’ex diva di Disney Chanel Sabrina Carpenter, che lotterà per il miglior video dell’anno (Manchild), miglior artista pop, miglior brano pop e miglior album (Short n’ Sweet). Si fermano a sette nomination invece Ariana Grande e The Weeknd. Billie Eilish non va oltre le sei candidature, sono cinque invece quelle raccolte da Charli XCX.

Due candidature per Damiano David

Piccola soddisfazione anche per il nostro Damiano David, che non esulterà per i risultati del suo album solista d’esordio, i cui numeri non riconfermano lo strabiliante successo ottenuto con i suoi Maneskin, ma che è riuscito a ritagliarsi due nomination, una nella categoria Mtv Push Performance of the Year e l’altra nella categoria Best Long Form Video, apprezzato dunque il cortometraggio preparato per presentare l’uscita di Funny Little Stories.

Le dieci candidature di Kendrick Lamar

Kendrick Lamar, rapper Premio Pulitzer che qualche giorno fa ha infiammato lo Stadio Olimpico di Roma, non poteva che ritagliarsi un ruolo d’eccezione nella lista di uno dei più ambiti premi della discografia americana. Tutto dovuto soprattutto al successo mondiale di Not Like Us, brano contenuto nella playlist del clamoroso dissing con Drake, che possiamo serenamente riconoscere come uno degli eventi della stagione musicale 2024/25, specie dopo l‘halftime show dell’ultimo Super Bowl, un’esibizione entrata immediatamente nella storia. Il rapper californiano classe 1987 è stato nominato per il video dell’anno (Not Like Us), come artista dell’anno, insieme a SZA per la migliore collaborazione (Luther), per il miglior brano rap e per il miglior disco dell’anno (GNX).