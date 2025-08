James Cameron e la storia dell’uomo che si salvò da due bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki: «Sarà il mio film più potente»

Tsutomu Yamaguchi è considerato l'unico sopravvissuto a entrambi i bombardamenti Usa del 1945. Ora il regista di Titanic lo porterà sul grande schermo (in 3D)

«Da Titanic in poi non ho più trovato una storia vera così potente, straziante e stimolante come questa». E se a dirlo è James Cameron, il regista canadese tre volte Premio Oscar che ha raccontato la tragedia del transatlantico più famoso della storia commuovendo il mondo e ha creato l’universo Avatar, di certo non si può rimanere indifferenti. La storia vera alla quale Cameron si riferisce è quella di Tsutomu Yamaguchi, raccontata nel romanzo in uscita Ghosts of Hiroshima di Charles Pellegrino, che in passato è stato consulente scientifico sia per Titanic che per i film della saga di Avatar. La storia è quella di un uomo che fu colpito da entrambe le bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki, riuscendo miracolosamente a salvarsi.

La paura di James Cameron

«Per me – ha dichiarato Cameron – questo potrebbe essere il film più impegnativo che abbia mai realizzato. Non ho ancora definito al 100% la mia strategia su come voglio vederlo, su come voglio proteggere le persone dall’orrore pur rimanendo onesto, su come posso trovare in qualche modo una sorta di poesia, bellezza o epifania spirituale. Sarà molto impegnativo. Potrei anche non essere all’altezza del compito, ma ho già affrontato in passato dei film che mi hanno fatto pensare questa cosa». La strategia verso la quale parrebbe orientarsi il regista di Kapuskasing (Ontario nordorientale) classe 1954 è il 3D, in modo tale da “costringere” lo spettatore a vivere quei momenti in maniera del tutto immersiva. «Voglio mostrarvi com’è stato – ha detto infatti – Sarete semplicemente lì. Sarete testimoni della storia, testimoni di ciò che è realmente accaduto, e possiamo farlo. Lo renderò più realistico possibile per voi. Non so dove mi porterà, in un certo senso, ho davvero paura di questo film».

La trama

Tsutomu Yamaguchi è considerato l’unico superstite di entrambi bombardamenti nucleari, delle 165 persone che secondo i resoconto ufficiali hanno incontrato quel tragico doppio destino. L’uomo, un ingegnere della Mitsubishi Heavy Industries, il 6 agosto del 1945 si trovava per lavoro a Hiroshima: la bomba lo colse mentre stava scendendo dal tram. Una volta salvo, decise di tornare a casa, a Nagasaki, in tempo per assistere alla seconda esplosione. James Cameron lo ha conosciuto e gli ha promesso sul punto di morte, correva l’anno 2010, che avrebbe raccontato sul grande schermo la sua storia.