Il ritorno di Lady Gaga: ecco il nuovo brano per la seconda stagione di «Mercoledì» di Tim Burton

Cresce l'attesa per il cameo della cantautrice di origini messinesi nella serie, disponibile da mercoledì su Netflix

Si intitolerà Dead Dance il brano che la regina del pop moderno Lady Gaga ha inciso per «Mercoledì», la serie firmata Tim Burton sulla figlia della nota Famiglia Addams. Non ci sono ancora conferme dallo staff, a lanciare l’indiscrezione è stata la rivista specializzata Variety, che anticipa anche che il video del brano uscirà il mese prossimo, in coincidenza della release della seconda parte della seconda stagione della serie su Netflix; la prima parte invece disponibile da domani. Un binomio vincente quello tra Mercoledì Addams e Lady Gaga, l’anno scorso infatti la cantautrice di origini messinesi ha visto schizzare gli stream del suo brano Bloody Mary, uscito oltre un decennio prima, grazie alla scena del ballo scolastico nella serie, in cui Jenna Ortega ha improvvisato dei passi di danza che poi hanno spopolato su TikTok divenendo uno degli episodi virali dell’anno.

Il cameo

La rivelazione di Variety arriva circa un mese dopo quella di Deadline a proposito di un cameo che Lady Gaga si sarebbe concessa nella serie in qualità di attrice. L’autrice di brani diventati simbolo del pop del nuovo millennio come Poker Face, Bad Romance e The Edge of Glory, interpreterà Rosaline Rotwood, un’insegnante di Nevermore che incrocia il cammino di Mercoledì. La notizia naturalmente ha stupito fino ad un certo punto, d’altronde Stefani Joanne Angelina Germanotta, così all’anagrafe, in questo senso ha un curriculum eccellente che comprende film dal successo straordinario come House of Gucci, Joker: Folie à Deux e naturalmente A Star Is Born, film per il quale Lady Gaga scrisse Shallow, brano che le valse un Premio Oscar per la migliore canzone originale. Sulla Lady Gaga attrice Tim Burton si è espresso in maniera netta durante la presentazione della seconda stagione di Mercoledì: «È un’artista straordinaria e per me lavorare con un’artista è fonte di ispirazione. Ho provato la stessa cosa anche con Joanna (Ortega) e Steve (Buscemi, new entry nel cast della serie), con cui ho già lavorato in passato. Queste persone arrivano sul set e vedi tutta la troupe illuminarsi. È una cosa bellissima da vedere».